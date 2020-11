„Schwarzenberg se definitivně zbláznil.“ Ve Francii řežou hlavy, ale kníže kritizuje migrační politiku Česka

„Schwarzenberg už se definitivně zbláznil. Ausgerechnet v okamžiku, kdy machometánští migranti řežou Francouzům hlavy, kritizuje středoevropské státy za jejich přístup k migraci. Prý by chybějící solidaritu z jejich strany Evropská unie neměla tolerovat,“ uvedl Štěpánek na svých sociálních sítích.

Mediální expert se následně zamyslel nad budoucností strany TOP 09, k níž Schwarzenberg patří. Ta se nedávno dohodla na spolupráci s dalšími dvěma stranami – ODS a KDU-ČSL. Jejich cílem je společně dosáhnout maximálního volebního zisku v nadcházejících sněmovních volbách.

„Jj, tak s tímhle dárečkem, coby mentorem, to má nová trojkoalice ODS, lidovců a Topky už předem vyhraný. Tak jen tak dál, eurosoudruzi!“ dodal Petr Štěpánek na adresu Schwarzenberga a jeho vyjadřování ohledně české imigrační politiky.

„Voličům k zamyšlení“

Ke slovům Karla Schwarzenberga se vyjádřila i poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová-Zahradníková.

„Čestný předseda a guru TOP 09 Karel Schwarzenberg v nedělním rozhovoru ostře kritizoval středoevropské státy za jejich přístup k problematice migrace. Bývalý předseda a stále ještě poslanec TOP 09 dále prohlásil, že chybějící solidaritu z jejich strany by Evropská unie neměla tolerovat,“ napsala a dodala: „To je věru zajímavá informace a měli by se nad ní zamyslet především potenciální voliči trojkoalice ODS, lidovců a TOP 09. Pan Schwarzenberg coby významný reprezentant této nové formace totiž neříká nic jiného, než že máme usilovat o to, aby to v našich zemích brzy vypadalo stejně jako třeba ve Francii, kde výsledkem oné údajné solidarity jsou uřezané hlavy, postřílená redakce, stovky mrtvých v hudebním klubu, náklaďáky kosící středomořskou promenádu a další podobná zvěrstva.“

Následně vyslovila svůj hluboký údiv nad slovy přední tváře TOP 09.

„A pokud tak neučiníme, neměly by nám to státy EU tolerovat. Neuvěřitelné!“ myslí si politička.

Majerová-Zahradníková se táže, zdali i Česko a jeho národ skutečně přeje podobný osud jako Francie.

„Myslíte, že to, co píšu, je demagogie? Obávám se, že to je krutá realita. Bohužel. A v případě našeho podvolení pouze otázka času. Logický důsledkem zcela chybné politiky multikulturalismu, pseudohumanismu a falešné solidarity totiž nemůže být nic jiného,“ konstatovala poslankyně. V závěru uvedla, že její politická strana rozhodně vystupuje proti přijímání jakýchkoli nelegálních či ekonomických migrantů parazitujících na sociálních systémech evropských zemí.

Schwarzenberg

Bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v rozhovoru pro rakouské noviny Tiroler Tageszeitung kritizoval středoevropské země za jejich imigrační politiku. Prohlásil, že chybějící solidaritu z jejich strany by Evropská unie neměla tolerovat. Česko, Maďarsko a Polsko jsou podle jeho slov „ostudou“ Evropy.