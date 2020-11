První vakcína v Česku? Vsadil bych na tu ruskou, říká Štěpán Kotrba

Podle názoru politického a mediálního analytika Štěpána Kotrby bude k dispozici západní vakcína proti koronaviru až za několik měsíců. Nehledě na to si myslí, že do Česka doputuje dříve ruská vakcína.

Kotrba poskytl rozhovor Parlamentním listům. Kromě jiného se v něm věnuje vývoji situace okolo koronaviru v České republice. Podle jeho názoru nyní dochází ke snížení počtu odhalených případů, neboť zafungovala opatření učiněná bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou.

„Čtrnáct dní po novém roce očekávám po prosincovém poklesu pozvolný nástup třetí vlny, která by měla trvat až do května. Takže se netěším ani na jaro, snad ani na léto… Řešením je až vakcína, kterou očekávám na Západě dostupnou v polovině roku. Otázkou je, zda do Česka doputuje dříve ta ruská nebo ta americko-česká…. Vsadil bych si. Na Rusko. Vy ne?“ uvedl v rozhovoru.

Moderátor v rozhovoru poukázal na informace o tom, že někteří podnikatelé plánovali výjezdy do Ruska pro české občany, kde by si nechali aplikovat vakcínu proti koronaviru ruské provenience.

„Kapitalistické chytračení“

„Je to příležitost získat bezpečnou a účinnou vakcínu dříve než později. Dříve než později je vítězstvím, máte-li vysokou pravděpodobnost na onemocnění „s covidem“ umřít,“ myslí si analytik a dodává: „Zaprvé víme, že ruská vakcína Sputnik V (Gam-Covid-Vac), tvořená směsí vektorů AD26 a AD5, funguje – vytváří protilátky. Úroveň neutralizujících protilátek po očkování je 1,5krát vyšší než u pacientů, kteří byli nositeli koronaviru. Umožňuje také vytvořit odpověď T-buněk a plnohodnotnou imunitní odpověď, protože je nutná protilátka a buněčně zprostředkovaná imunitní odpověď, aby se zajistilo, že je blokován průnik viru do buňky. Úroveň imunitní odpovědi je dostatečná k tomu, aby reagovala na jakkoliv malou existenci infekce covid-19. Má minimální vedlejší účinky (zvýšenou teplotu a bolestivost v místě vpichu, což je u vakcín běžné – je to spouštění obranného mechanismu, vytvářejícího protilátky). Skončilo třetí stadium jejího testování podle mezinárodních pravidel. Ruské studie jsou veřejné. První dávka vakcíny Sputnik V, vyvinutá ruským Národním výzkumným střediskem pro epidemiologii a mikrobiologii Nikolaje Gamaleje, obdržela osvědčení o registraci od ruského ministerstva zdravotnictví 11. srpna a byla pro civilní sektor v Rusku uvolněna 8. září. Začala výroba. Rozjíždí se implementace v Rusku i export.“

V rozhovoru přišla na přetřes i vakcína vyvíjená západní vakcína společnostní AstraZeneca. Poukázal na obavy panující okolo tohoto preparátu.

„Nicméně… Vakcína vyvinutá Oxfordskou univerzitou a AstraZeneca AZD1222 rozděluje odborníky na to, zda její pokusy nezačaly příliš rychle. Jsou obavy z neurologických událostí v případě myelitidy. Podrobná kopie protokolu ze studie v USA byla zveřejněna dne 19. září a ukazuje, že studie vylučuje lidi s anamnézou Guillain-Barrého syndromu nebo jiného demyelinizačního onemocnění. Toto vylučovací kritérium by bylo obtížné splnit u lidí, kteří nejsou diagnostikováni, ale jsou náchylní k onemocnění, jako je příčná myelitida. FDA rozšířila své vyšetřování a stále má testování v USA pozastavené, podle zpráv médií ze 30. září. 1. října nicméně Evropská léková agentura EMA oznámila, že zahajuje postupný přezkum AZD1222, a všechny ex-americké pokusy byly znovu zahájeny, mimo jiné v Brazílii, Japonsku a Jižní Africe, stejně jako ve Velké Británii. Vzhledem k tomu, že společnost AstraZeneca poskytovala smíšené zprávy, a narušila tak důvěru veřejnosti ve vývoj vakcíny, je třeba provést důkladnější vyšetřování,“ uvedl Štěpán Kotrba pro Parlamentní listy.

Varoval před snahou západních společností vydělat obrovské peníze i za cenu, že budou prodávat nespolehlivou vakcínu proti koronaviru.

„Z kapitalistického chytračení mám obavy větší než z ruského šlompáctví či čínské hygieny. Touha vydělat miliardy dolarů je příliš lákavá… A na Západě se hlavy zločincům nestínají, na rozdíl od Číny,“ prohlásil.

V závěru rozhovoru analytik uvedl, že funkční a bezpečná vakcína proti novému typu koronaviru je jednou dobrou strategií řešení celé epidemie.

Ruská vakcína Sputnik V

Vakcína Sputnik V vyvinutá Ústavem Nikolaje Gamaleji byla 11. srpna letošního roku registrována ruským ministerstvem zdravotnictví. Stala se tak první vakcínou proti covidu-19 na světě, jež byla zaregistrována.

Jeden z nejprestižnějších časopisů The Lancet 4. září publikoval vědecký článek s výsledky klinických testů fáze 1 a 2, které ukázaly nepřítomnost vážných negativních jevů a vytváření stabilní imunitní odpovědi u 100 % případů. V současné době pokračují post-registrační testy vakcíny Sputnik V s účastí 40 tisíc dobrovolníků z Ruska, ale i zahraničních zemí.