Český premiér Babiš telefonoval se svým protějškem Netanjahuem. O čem tito politici hovořili?

Babiš se o danou informaci podělil na sociální síti a dodal, že s izraelským premiérem hovořil například o zkušenostech z tamního úplného uzavření země. Právě Izrael totiž na druhou vlnu koronaviru reagoval velmi přísnou uzávěrou. Důvodem se stala alarmující situace v zemi, co se týče počtu nakažených a obětí. Lidé se v zemi s výjimkou cest do práce nesměli vzdalovat od domu na víc než 500 metrů, zavřeny zůstaly školy, obchody s výjimkou potravin, restaurace, sportoviště a kulturní střediska. Tamní lockdown se má ale nyní už uvolňovat, a to ve čtyřech fázích, přičemž do té první spadá například obnova části výuky ve školách.

„Ranní telefonát s @netanyahu. Mluvili jsme o trasování, vakcíně, ale i o lockdownu, kterým si prošli. Jak mi řekl, byl hlavně o lidech, ne o průmyslu. Opět to byla užitečná výměna zkušeností. Díky za ni,“ napsal Babiš na Twitteru.

​Kromě toho se český premiér svěřil, že by tyto diskuze podle něj mohly brzy pokračovat. Mohlo by se tak stát v rámci obnovené skupiny zemí, které po jarní fázi epidemie nejrychleji otevíraly své ekonomiky.

„Brzy v tom snad budeme pokračovat v rámci obnovené skupiny Early Openers,“ vyjádřil Babiš svou naději.

Koronavirus v Česku

Připomeňme, že během jarní epidemie vedli různí světoví politici, s jejichž pomocí několikrát sdíleli své zkušenosti. Zapojili se například premiéři států, které otevíraly své ekonomiky. Zmiňme třeba předsedy vlád Rakouska, Austrálie, Dánska, Řecka, Norska nebo Singapuru.

Pokud jde o situaci v naší zemi, připomeňme, že v pondělí 2. listopadu v Česku přibylo 9 241 potvrzených případů covidu-19. Počet nově nemocných tak nadále klesá. Nemocí u nás aktuálně trpí 176 634 lidí a celkově se od začátku epidemie v ČR touto nemocí nakazilo přes 350 tisíc lidí (350 896).

Aktuálně se z nemoci vyléčilo již 170 608 nakažených a v nemocnicích je stále 7 486 pacientů. Celkem 1 163 nakažených je v těžkém stavu. Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19. Koronavirus tak má na svědomí již 3 654 obětí. Zmiňme, že nejvíce pacientů zemřelo v pátek 30. října, kdy za jediný den do statistiky přibylo 182 mrtvých.

Připomeňme také, že vláda kvůli epidemii prodloužila nouzový stav, a to do 20. listopadu. Spolu s tím byly prodlouženy i restrikce. Původně bylo ve hře prodloužení nouzového stavu do 3. prosince, ale vláda pro danou iniciativu nenalezla dostatek hlasů.