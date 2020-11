Počet nově nakažených koronavirem v ČR dále klesá. Roste však bohužel číslo obětí

Vypadá to, že se Česku pomalu, ale jistě daří zpomalit rychlé tempo šíření onemocnění covid-19. Z aktualizovaných dat Ministerstva zdravotnictví ČR totiž vyplývá, že se během včerejšího dne, úterý 4. listopadu, objevilo 12 088 potvrzených případů nákazy koronavirem. Ještě před týdnem přitom tento údaj představoval rekordních 15 664 případů.

Česko má naději, že by se situace ohledně koronaviru mohla začít ubírat tím správným směrem. Svědčí o tom i menší počet denních přírůstků nakažených osob. Statistiky z ministerstva uvádí, že u nás včera přibylo 12 088 nových případů, a tak je zde aktuálně nakaženo 173 892 osob. Celkově se touto nemocí, od začátku epidemie, nakazilo již 362 985 osob.

Příznivé však nejsou čísla, která se týkají počtu obětí. Za včerejší den totiž toto číslo stouplo o 149, a tak na covid-19 zemřelo již 3913 nemocných. Zřejmě ale toto úterní číslo nebude konečné, protože se ještě během dne aktualizuje. Připomeňme, že v pondělí zemřelo 186 lidí, v neděli 188 a 30. října si koronavirus vyžádal dokonce 200 lidských životů.

A jak jsou na tom v současné chvíli nemocnice? Aktuálně je v nich hospitalizováno 7396 pacientů s covidem-19, z nichž se 1134 lidí nachází v těžkém stavu.

Pomyslným „světlem na konci tunelu“ je ale počet vyléčených osob, který se aktuálně zastavil na čísle 185 180. Dobrou zprávou je i to, že dle údajů klesá také reprodukční číslo. To přitom udává, kolik dalších lidí infikuje nakažený. Uvádí se, že ještě v polovině září bylo reprodukční číslo R na úrovní 1,6, ale díky vládou přijatým opatřením kleslo na 1. „Odborníci upozorňují, že má-li se šíření koronaviru dostat pod kontrolu, je třeba, aby reprodukční číslo pokleslo na hodnotu 0,8,“ psaly Novinky.

Zaměříme-li se na celkový počet provedených laboratorních testů, údaje resortu zdravotnictví zatím hovoří o 2 379 128 provedených testů. Zmiňme i to, že podle expertů je nárůst případů právě výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 38 tisíc testů denně, přičemž nejvíce testů bylo provedeno v úterý 27. října – 47 455.

Situace na různých místech ČR

Co se týče situace v jednotlivých krajích, zmiňme, že například ve Středočeském kraji za úterý přibylo 1373 nakažených a aktuálně je zde 22 476 nemocných. Moravskoslezský kraj hlásí 1307 případů a aktuálně 18 264 infikovaných. Pokud jde o Zlínský kraj, tam přibylo 972 případů a mají tam aktuálně 12 187 nakažených. Také v Jihočeském kraji toto číslo roste – počet případů stoupl o 933 a aktuálně je tam 12 014 nemocných.

Nouzový stav v Česku

Za zmínku stojí také hlavní město, v němž se v úterý nákaza novým typem koronaviru potvrdila u 875 lidí. Už čtvrtý den po sobě přitom toto číslo v Praze nepřekročilo tisícovku. Aktuálně je zde 19 761 nakažených a celkem se v Praze nakazilo 49 830 lidí, z nichž 458 nemoci podlehlo.

Připomeňme také, že od pondělí 5. října 2020 platí na území naší republiky nouzový stav. Ten byl zaveden kvůli zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi, která proběhla ve středu 30. září 2020.

Nicméně, na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení, a to až do 20. listopadu 2020. Uvádí se, že vláda chtěla původně prodloužit nouzový stav do 3. prosince. Pro tuto iniciativu ovšem nenalezla dostatek hlasů. Nouzový stav bylo nezbytné prodloužit, neboť na jeho trvání jsou navázány omezení vytvořená pro boj s epidemií.