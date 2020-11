Do Litvy zamířili čeští vojáci. V Pobaltí se zúčastní cvičení NATO a vyzkouší si i hromadné nasazení

Do Litvy zamířilo asi 2500 vojáků z Evropy. Důvodem je jedno z největších letošních aliančních cvičení Brilliant Jump, při němž síly velmi rychlé reakce NATO nacvičují schopnost rychlého hromadného nasazení. Do cvičení se zapojuje i česká armáda, která na místo v neděli vyslala dva vlaky s těžkou technikou a 200 vojáky 71. mechanizovaného praporu.

Na internetových stránkách Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) se uvádí, že poté, co na konci září začala námořní část cvičení, která trvala až do začátku října, odstartoval na konci října samotný přesun vojáků do Litvy.

„Cílem je procvičit nasazení jednotek v zájmovém prostoru a demonstrovat připravenost k obraně členských států NATO,“ vyslovila se k věci Armáda ČR.

Za zmínku bezesporu stojí to, že se daného cvičení účastní síly velmi rychlé reakce aliance (VJTF). V podstatě se jedná o jednotky, které musí být připraveny k rychlému zásahu. Tyto jednotky sestávají z brigády o síle asi 5000 vojáků a její složení se pravidelně mění.

Pokud jde o účast Česka, 71. mechanizovaný prapor je do VJTF zapojen od loňského roku, kdy musel být schopen nasazení do 30 dnů. V letošním roce drží hraničtí vojáci tu nejvyšší, pětidenní, pohotovost. V následujícím roce pak budou muset být schopni nasazení do 45 dnů. Celkově Armáda ČR do současné brigády VJTF přispívá asi tisícovkou vojáků. Další jednotky tvoří polské, španělské a britské armády.

Do akce se zapojují i Češi

Pokud jde o aktuální cvičení, brigáda nasazuje polovinu svých kapacit. Naše armáda jich do Litvy vyslala 200 s 50 kusy převážně těžké techniky.

„Základem naší výzbroje jsou samozřejmě bojová vozidla pěchoty BVP-2 a minomety T815-PRAM. V neděli 1. listopadu odjel ze železniční stanice Hranice na Moravě první vlak s pásovou technikou, den poté druhý vlak s kolovou technikou, kontejnery a dalším materiálem,“ stojí na internetových stránkách české armády.

Podle dostupných informací jsou vlaky v současné chvíli na cestě do Litvy a měly by na místo dorazit ve čtvrtek. Na litevských hranicích pak dojde k překládce techniky na jiné vagony, které mohou být použity na úzkorozchodné trati.

Za finální destinaci je označen výcvikový prostor Rukla, v němž se všechny vyslané jednotky setkají. V sobotu pak čeští vojáci svou techniku opět naloží na vlak a odjedou zpět do naší země. Jejich návrat je naplánován na středu 11. listopadu.

Jak uvádí česká armáda, cílem dané operace je prověření postupů, které jsou nezbytné při přípravě, plánování, koordinaci a zabezpečení skutečného nasazení jednotek.

„Velení NATO v Evropě takto prověřuje akceschopnost Sil velmi rychlé reakce, které musí být připraveny do pěti dnů od aktivace vyrazit do určeného prostoru,“ uvedl ke cvičení velitel Velitelství pro operace generál Josef Kopecký.

Ten je navíc toho názoru, že koordinace hromadného příjezdu takového množství lidí i techniky z různých evropských zemí, stejně jako zabezpečení rychlé vykládky či ubytování a stravování vojáků vyžaduje dokonalé plánování a důsledné plnění úkolů.