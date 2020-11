Kalousek byl přistižen při konzumaci alkoholu v zavřené restauraci. Jeho výmluva pořádně šokovala uživatele internetu

Reportéři Radiožurnálu vyfotili předsedu Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, když odcházel z uzavřené restaurace. Český politik následně ve svém komentáři přiznal, že si uvnitř restaurace Hlučná samota dal jedno pivo. Nehledě na to, že Kalousek nepopíral skutečnost porušování vládních nařízení, výrazný problém v tom však nevidí.

Na konci minulého měsíce byl tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula spatřen v restauraci na pražském Vyšehradě. Vzhledem k tomu, že by restaurace podle vládního nařízení měly být uzavřené, tento incident v konečném důsledku vedl k regiznaci českého ministra. Za svůj přestupek byl Prymula hojně kritizován řadou opozičních politiků, včetně bývalého ministra financí a současného poslance Miroslava Kalouska.

Tentokrát může něco obdobného pocítit na vlastní kůži i sám Kalousek. Český politik byl totiž přistižen při návštěvě restaurace Hlučná samota, kde si dokonce objednal jedno pivo.

„Kolega se včera procházel na Vinohradech a ejhle, kdo navzdory zákazu popíjel pivo v restauraci. Tak jsme se na tuhle odpolední seanci Miroslava Kalouska zeptali,“ sdělila novinářka Markéta Chaloupská na svém Twitteru.

Jak uvedl Kalousek ve svém komentáři pro Radiožurnál, v restauraci Hlučná samota se stavil kvůli jídlu. V tom, že šel dovnitř uzavřené restaurace, i když výdejní okénko bylo otevřené, žádný problém nevidí. Stejně tak nepovažuje za podstatné ani to, že si uvnitř restaurace dal pivo.

„Já v tom nevidím problém. Já jsem byl uvnitř té restaurace v době, kdy bylo otevřené výdejní okénko pro jídlo,“ uvedl Kalousek. „U toho stolu, když jsem byl u okna a čekal jsem na to jídlo, jsem vypil jedno pivo… Nemyslím si, že jsem něco porušil,“ vymezil dále svůj postoj k incidentu český poslanec.

K věci se vyjádřil i jednatel restaurace Daniel Jelínek. Ten se totiž přiznal, že nabídl Kalouskovi jedno pivo. Nicméně, na rozdíl od poslance nepopírá, že tím pádem porušil vládní nařízení a udělal chybu. „S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko. Beru to jako chybu, nemělo by se to stávat,“ sdělil dotyčný.

„Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal,“ ospravedlňoval se Kalousek.

Miroslav Kalousek si je jistý, že mezi touto situací a incidentem s bývalým ministrem zdravotnictví Prymulou je podstatný rozdíl. Podle jeho slov šel Prymula do restaurace v době, kdy už bylo zavřeno výdejní okénko, což považuje za klíčové.

Na upozornění novinářky ohledně toho, že konzumace alkoholu na veřejnosti je taky zakázána, Kalousek připustil, že může dostat pokutu. „Fajn, v takovém případě jsem zhřešil,“ přiznal svou vinu politik.

Reakce na sociálních sítích

Na incident reagovali i uživatelé na sociálních sítích, kteří se často netajili tím, že jsou chováním českého poslance zklamáni. Mezi těmi, kteří čin Kalouska odsoudili, byl i politik František Matějka.

„Tohle je Kalousek. Tohle. To si dejte celé, fakt. Tohle je bezkonkurenční shrnutí jeho charakteru,“ uvedl dotyčný s odkazem na Kalouskův rozhovor pro Radiožurnál.

Skutek poslance se nezamlouval ale ani řadě dalších uživatelů na sociálních sítích.

„Mám pár přátel, kteří vlastní hospody – pivo si tam nedáme, jelikož bychom se necítili dobře, kdyby nás z ulice někdo viděl, prostě proto, že se to nemá dělat. Čekal bych od vás lepší reakci, @kalousekm,“ napsal uživatel jménem František.