Zpytuje Kalousek svědomí? Po kauze s restaurací přichází od předsedy Poslaneckého klubu TOP 09 veřejná omluva

Nejprve se objevilo vyjádření na sociální síti, konkrétně na Kalouskově osobním profilu na Facebooku. V něm politik uznal svou chybu a podotkl, že jako omluvu věnuje 10 000 Kč na dobročinné účely související s epidemií.

„Mé prohlášení ke včerejšímu dni: Nebyl jsem na žádném mejdanu po zavírací hodině. Majitel restaurace je můj dlouholetý přítel, vypil jsem s ním uvnitř restaurace jedno pivo a zase jsem odešel. Byl jsem sám, nikoho jsem neohrozil. Přesto připouštím, že jsem do restaurace vůbec neměl vstupovat. Byla to chyba, za kterou se omlouvám a která se nebude opakovat. Abych omluvu podpořil i materiálně, věnuji deset tisíc korun na dobročinné účely související s epidemií,“ stálo v jeho příspěvku.

Kromě toho přišla také omluva před poslanci, a to dnes, ve čtvrtek 5. listopadu. V ní Kalousek poznamenal, že se nebude schovávat za poslaneckou imunitu kvůli návštěvě restaurace a dodal, že je ochoten zaplatit i případnou pokutu. Znění jeho omluvy bylo zveřejněno také na jeho webových stránkách.

„Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se jako člen grémia Poslanecké sněmovny omluvil nejen veřejnosti, ale i celé sněmovně za přešlap, který jsem udělal toto úterý v odpoledních hodinách. Krátce jsem navštívil uzavřený prostor restaurace za výdejním okénkem a tam jsem i konzumoval,“ vysvětlil hned v úvodu, zač se vlastně omlouvá.

„Uvědomuji si, že největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám. Spáchal-li přestupek, je to horší provinění, než když se toho dopustí občané, kteří veřejnou pravomocí vybaveni nejsou. Veřejně známé osoby by měly jít příkladem. Chci se proto omluvit i za to, že v první reakci jsem svůj přečin zlehčoval a nevhodně o něm žertoval,“ reagoval na to, že se nejprve obhajoval slovy, že v restauraci „nepařil“ jako tehdy Roman Prymula.

A ve zpytování svého svědomí pokračoval: „ Dopustil jsem se chyby v úsudku, že se jedná „o prkotinu“. Není to prkotina. Nemohl jsem sice nikoho ohrozit fyzickým kontaktem, ale mohl jsem ohrozit respekt k vnímání zásady, že pravidla musí platit bez výjimky pro každého stejně. To mě mrzí zejména a opravdu jsem to neměl v úmyslu.“

„Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu a rozhodne-li správní orgán o mém finančním potrestání, bez protestu pokutu zaplatím. Bez ohledu na tento správní proces odvedu z vlastních prostředků částku na horním limitu příslušné pokuty na účely materiálního zajištění boje s epidemií. Svého jednání upřímně lituji. Děkuji za pozornost,“ uzavřel svou omluvu.

Štěpánek o incidentu

Celou věc si nenechal ujít ani mediální expert a člen Trikolóry Petr Štěpánek, který se k celé kauze patřičně vyslovil na svém Facebooku.

„Mirda Kalousek je můj oblíbený komik. Naposledy pobavil v roli pokropeného kropiče. To, když tenhle strážce morálky druhých zašel v době covidí na pivko do „zavřené“ hospody. Jen před pár dny se totiž ten samý Kalda pohoršoval nad politickou konkurencí,“ připomněl.

Štěpánek neváhal a citoval dřívější slova Kalouska, kterými reagoval na to, že byl před pár týdny byli večer v restauraci na Vyšehradě přistiženi tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. „Byli si dát do nosu. Papaláši, kteří si myslí, že pro ně pravidla neplatí,“ připomněl slova předsedy Poslaneckého klubu TOP 09.

„Zlatá slova! Tak, Mirdo, 10 litrů jako odpustek to nespraví. Chce to řídit se vlastními slovy. Jakými? No přece těmihle: „Omluvte se a okamžitě odstupte! Okamžitě, prosím! To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá slova myslíte vážně.“,“ uzavřel své vyjádření Štěpánek.

Kalousek přistižen v restauraci

Připomeňme, že Kalousek byl v úterý přistižen v restauraci Hlučná samota, kde si dával pivo. Nehledě na to, že nepopíral skutečnost porušování vládních nařízení, uvedl, že v tom nevidí výrazný problém. Za zmínku stojí i to, že na konci minulého měsíce byl tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula spatřen v restauraci na pražském Vyšehradě. Vzhledem k tomu, že by restaurace podle vládního nařízení měly být uzavřené, tento incident v konečném důsledku vedl k regiznaci českého ministra. Za svůj přestupek byl Prymula hojně kritizován řadou opozičních politiků, a to právě včetně bývalého ministra financí a současného poslance Miroslava Kalouska.

Kalousek nejprve uvedl, že v restauraci Hlučná samota se stavil kvůli jídlu. V tom, že šel dovnitř uzavřené restaurace, i když výdejní okénko bylo otevřené, žádný problém nevidí. Stejně tak se nechal slyšet, že nepovažuje za podstatné ani to, že si uvnitř restaurace dal pivo.

„Já v tom nevidím problém. Já jsem byl uvnitř té restaurace v době, kdy bylo otevřené výdejní okénko pro jídlo,“ uvedl Kalousek. „U toho stolu, když jsem byl u okna a čekal jsem na to jídlo, jsem vypil jedno pivo… Nemyslím si, že jsem něco porušil,“ vymezil dále svůj postoj k incidentu český poslanec.

„Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal,“ ospravedlňoval se Kalousek.

Stál si také za tím, že mezi touto situací a incidentem s bývalým ministrem zdravotnictví Prymulou je podstatný rozdíl. Podle jeho slov šel Prymula do restaurace v době, kdy už bylo zavřeno výdejní okénko, což považuje za klíčové.

A pokud jde o konzumaci alkoholu na veřejnosti, která je také zakázána, Kalousek připustil, že může dostat pokutu. „Fajn, v takovém případě jsem zhřešil,“ přiznal tehdy svou vinu politik.