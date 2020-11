Schwarzenberg vysvětlil svůj skandální rozhovor o uprchlících: Samozřejmě, že i imigranti páchají zločiny, ale…

Rozhovor bývalého šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga pro rakouský deník Tiroler Tageszeitung, v němž český politik kritizoval odmítavý postoj zemí Visegrádské skupiny vůči přerozdělování migrantů, vyvolal značný rozruch ve veřejnosti. Mnozí uživatelé na sociálních sítích rázně zkritizovali postoj Schwarzenberga, své pobouření vyslovil také český poslanec Lubomír Volný, jenž označil tento rozhovor za ostudný.

Nyní se Schwarzenberg rozhodl odpovědět svým kritikům a zveřejnil příspěvek na Facebooku, kde vysvětlil své skutečné stanovisko týkající se migračních kvót solidarity mezi členskými státy EU v této oblasti.

„Reakce, které zazněly z Čech na můj rozhovor pro rakouský Tiroler Tageszeitung byly velmi zábavné. Ale všiml jsem si, že mi někteří lidé správně neporozuměli. Tak snad jen k objasnění zásadních otázek,” uvedl politik na začátku svého textu.

Dále Schwarzenberg odmítl tvrzení, že by byl zastáncem zavedení povinných kvót na přijímání uprchlíků. Uvádí přitom, že Česká republika by se měla dobrovolně podílet na přerozdělování utečenců s tím, aby pomohla těm státům, které nesou nejtěžší břemeno jako například Řecko.

Schwarzenberg se vyjádřil také vůči teroristickým útokům v Evropě. Přiznal, že uprchlíci páchají zločiny, ale rozhodně odmítl, že by tyto incidenty přesahovaly počet těch zločinů, které páchají samotní Evropané. Jako příklad uvedl teroristický útok ve Vídni, kde byl pachatelem muž původem ze Severní Makedonie.

„Samozřejmě, že i imigranti páchají zločiny, ale statisticky to zdaleka není víc než zločiny páchané původními obyvateli. Ať je to v Německu, ve Francii, nebo v Anglii. To je třeba si uvědomit,” hájí pověst přistěhovalců Schwarzenberg.

Reakce na sociálních sítích

Řada uživatelů se shodla se Schwarzenbergem na tom, že by se migrantům mělo pomáhat. Názory na to, jakým způsobem by se Česko či další evropské státy měly na té pomoci podílet, se značně lišily. Řada komentujících si myslela, že musíme pracovat na tom, aby se v budoucnu uprchlíci mohli vrátit do svých zemí a cítit se tam bezpečně.

„Rozhodně se musí uprchlíkům pomáhat, o tom žádná. Ale cílem té pomoci musí být jejich důstojný návrat domů a jejich nový život tam, aby svou zemi změnili k lepšímu a nikdo z ní nemusel utíkat. Pro jejich trvalý pobyt v Evropě není místo, obzvlášť pokud jsou muslimové,” píše Kamil Krbálek.

„No, na tu statistiku bych se rád podíval... Možná ve zločinech celkově, počítáme-li i krádeže aut apod., je to možná pravda. Ale myslím, že třeba v uřezávání hlav budou statisticky významně ‚lepší´,” poznamenal František Kácha.

Jeden z uživatelů zpochybnil i argumenty českého politika ohledně statistiky zločinů páchaných migranty a původními obyvateli.