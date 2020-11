Šéf statistiků uvedl, jak se u nás v nejbližších týdnech bude vyvíjet epidemie koronaviru

Uvedl totiž, že v posledních dnech nemocnice přijímají přes 700 nakažených denně. Aktuálně je tam přes 8200 lidí, ale systém se nyní podle Duška připravuje až na 12 tisíc lidí, jelikož ještě dva týdny počet hospitalizací určitě poroste.

„Počty hospitalizovaných v žádném případě neklesají. Máme zasaženou velkou skupinu seniorů, což je záruka dalších a dalších hospitalizací,“ řekl ve středu na jednání poslaneckého zdravotního výboru Dušek.

„Jsme v období, kdy by se měla opatření projevovat. Musí se v nich ale pokračovat, aby se vývoj zbrzdil,“ dodal.

O poklesu celkového počtu nakažených nelze podle Duška zatím mluvit, jelikož po několika dnech relativního snížení nově odhalených případů přibylo ve středu rekordních 15 729 nakažených. Aktuálně jsou podle něj navíc velmi vysoké podíly pozitivně testovaných. Ve středu například šlo o 29 procent ze všech testovaných.

V případě pozitivnějšího vývoje odhadují statistici v polovině listopadu přírůstek 6000 až 9000 nakažených denně. Pokud by ale epidemie „brzdila“ pomaleji, byl by to více než dvojnásobek.

Co se týče seniorů, Dušek upozornil na to, že za září onemocnělo 46 tisíc lidí a za říjen přes 264 tisíc. Senioři nad 65 let přitom tvořili 14,5 procenta všech nakažených. Lidí ve věku nad 75 let je zhruba sedm procent. Navíc, riziko hospitalizace seniorů kvůli covidu-19 je o 30 procent vyšší než u běžné populace.

Nový model pro uvolňování opatření

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR vzniká model pro uvolňování nebo zpřísňování opatření podle stavu epidemie covidu-19 v Česku. Bude mít pět úrovní rizika, na která budou navázána konkrétní opatření. Podle modelu se také bude hodnotit situace v jednotlivých krajích. Ministr Jan Blatný to včera uvedl na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Blatný pro Českou televizi také uvedl, že v nejbližším týdnu či deseti dnech není pravděpodobné žádné rozvolňování přijatých opatření. Návrat dětí do škol bude vycházet z připravovaného modelu.

Pro posuzování regionu na škále nula až sto procent rizika se bude používat čtrnáctidenní počet nových případů na 100 000 obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušené reprodukční číslo a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Kraje a platná opatření budou podle pěti stupňů i barevně odlišená, uvádí ČTK.