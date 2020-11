Kobza: Vláda popírá realitu a pokorně čeká na instrukce. Co ale nastane, až padne první česká hlava muslimskou mačetou?

Poslanec SPD Jiří Kobza v komentáři pro Prvnizpravy.cz zkritizoval vládu za to, že ta podle něj podceňuje hrozbu islámského terorismu pro Česko. Vyčítá ji tak oslabenou akceschopnost a také to, že hlavním úkolem armády se nyní namísto ochrany obyvatel stává uhájení evropských hodnot. To ale bude podle Kobzy mít vážné důsledky.