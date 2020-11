Cesta k občanským nepokojům a mrtvým? Ondráček se vyjádřil k dění v USA. Okomentoval i zvláštní chování ČT

Poslanec Zdeněk Ondráček dospěl k neutěšeným prognózám ohledně vývoje situace po volbách v USA. Ve svém facebookovém příspěvku politik zpochybnil důvěryhodnost oficiálních výsledků hlasování a uvedl, že samotný Západ by to těžko toleroval, kdyby se to dělo někde jinde než v USA. Zmínil se i o reakci České televize, která v tom stále nemá jasno.