Vávra: Idioti na sociálních sítích znepříjemňují diskuzi

V úvodu svého rozsáhlého postu na Facebooku se Vávra věnoval rychlosti počítání hlasů v amerických prezidentských volbách. Rychleji počítají hlasy snad prý i státy na Sahaře.

„O US volbách jsem napsal dva posty. Oba se týkaly volebního systému v USA, který je podle mě špatný, o čemž koneckonců nasvědčuje pravidelné vzájemné obviňování, přepočítávání, podezírání a soudy takřka po každých US volbách, včetně demokratických primárek. Už samotná délka sčítání je zcela úchylná ve srovnání se zbytkem světa. Rychleji to snad počítají i někde na Sahaře,“ uvedl a dodal: „Z výsledků nemusím mít radost, ale ze samotného průběhu je mi mnohem víc smutno, protože z toho dělá frašku a je jasné, že to bude mít asi nehezké a velmi dlouhé celospolečenské dohry.“

Podle jeho slov se ve svých předešlých vyjádřeních vyhýbal hodnocení voleb v USA, to však nezastavilo „telepatické chytráky“, aby ho začali obviňovat z věcí, které neřekl.

„Schválně jsem se ale vyhýbal hodnocení výsledků. Přesto mi sem okamžitě nalezla tuna agresivních telepatických chytráků, kteří mě sprostě urážejí, podsouvají mi něco, co jsem vůbec neřekl, factcheckují něco, co netvrdím a hlavně se chovají jako hovada. Včetně třeba novináře CNN Prima News, který rozvíjel nějaké konspirace o tom, jak jsem myslel, co jsem napsal úplně jinak, než jsem to napsal a pak mi jeho kolega přišel žalovat, že jsem jako Okamura, protože jsem mu za vyloženě agresivní chování dal ban. Nestojím o to, aby si sem chodil někdo, kdo mě zjevně nesnáší, vylejvat pravidelně žluč,“ prohlásil slavný vývojář.

Podobný pocit jako on mají i zastánci zcela jiných názorů než on, zmínil.

„Včera mi do toho psal kamarád z Německa. Je to levičák jak poleno, sympatizuje trochu s Antifou a přesto se spolu dokážeme v klidu bavit. Psal, že si asi smaže Facebook, protože má deprese z toho, jak se lidé chovají a všeobecně z toho, co se na světě děje a jak beznadějně vypadá, kam se to dál bude ubírat. Myslel jsem, že bude z výsledků Bidena mít radost, ale stejně jako já z toho, jak to celé probíhá, měl deprese. Bylo vtipné, že ač ze zcela opačných úhlů pohledu, máme to oba úplně stejně,“ napsal na svém Facebooku.

„Postovat cokoliv na sociálních sítích začíná být vyloženě nepříjemné kvůli idiotům, kteří vás nenávidí, ale stejně mají potřebu se agresivně vyjadřovat ke všemu, co napíšete a dělat vlny. Pokud jde o přátele, tak se aspoň chovají patřičně blahosklonně a povýšeně,“ myslí si Daniel Vávra.

Následně uvedl příklad s otázkou potratů, která se nyní přetřásá v Polsku. Zde, nehledě na to, že svým sledujícím údajně zadával pouze otázky o tom, co si o tématu myslí, byl okamžitě označen za „antipotratového fanatika“.

„Začínám mít pocit, že je asi lepší se na všechno vykašlat, zavřít se doma, nevyčuhovat a jet si svoje. V poslední době nevidím moc šanci na změnu k lepšímu u nás ani ve světě, tak proč si s tím lámat hlavu a dělat si zle. Na tom, jak absurdně se chovají i vysokoškolsky vzdělání lidé, i v rámci tak apolitické a vážné věci jako pandemie, je vidět, že za současného rozpoložení společnosti, se nedá dohodnout takřka na ničem a s nikým. Všechno lze zpochybnit a překroutit. Je mi z toho dost smutno,“ uvedl ke konci svého vyjádření na Facebooku Daniel Vávra.