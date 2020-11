„V Bruselu se zblázní.“ Poslanec Ondráček se vyjádřil k úmyslu Maďarska kupovat vakcínu od Ruska

„Přátelé, pokud to Orbán udělá tak se v Bruselu někdo už opravdu zblázní. Myslím, že by měla (Věra) Jourová nebo (Tomáš) Petříček iniciovat okamžité uvalení sankcí. Ta maďarská vzpupnost a snaha ochránit vlastní obyvatelstvo by neměla zůstat bez eurotrestu,“ napsal poslanec KSČM na svých sociálních sítích. Pod svým komentářem přidal odkaz na článek Lidovek s nadpisem: „Maďarsko v prosinci začne dovážet ruskou vakcínu na covid, bude ji testovat.“

Maďarsko a ruský Sputnik V

Maďarsko plánuje v prosinci nakoupit nevelké množství ruské vakcíny proti covidu-19, informovala agentura Reuters s odkazem na video-prohlášení ministra zahraničí země Pétera Szijjártó.

„Rusko začne dodávky nevelkých množství vakcíny v prosinci, aby bylo možné dokončit klinické testy prověřit vakcínu zde a dokončit proces certifikace. Řekli, že mohou začít s velkými dodávkami od druhého či třetího týdne měsíce ledna,“ řekl maďarský ministr zahraničí.

Kromě toho uvedl, že v budoucnosti je možné, že začne výroba preparátu v Maďarsku.

EU a ruská vakcína

V pátek na brífinku uvedl tiskový mluvčí Evropské komise, že členské státy Evropské unie mohou získat přístup k vakcínám proti koronaviru ze třetích zemí pouze v mimořádných případech. Ale pouze omezeně a pouze pro vlastní použití.

Podle jeho slov v takovém případě bude na každé zemi EU, aby bezpečnost vakcíny sama prověřila.

„Existují jisté výjimky, které mohou být použity státy, na omezenou dobu získat přístup k produkci, která nedostala povolení (EU – red.). V takovém případě se může jednat o prověření lékařských prostředků v konkrétním státě pro získání dočasného přístupu k nim,“ cituje slova tiskového mluvčího Evropské komise RIA Novosti.

V jiných případech ale politika Evropské unie ohledně vakcín proti koronaviru zůstává stejná, dodal.