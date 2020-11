Muži, který utekl v Jihlavě z izolace, hrozí za šíření nemoci trest

Jak server píše, muž měl z azylového domu odejít v pátek, kam jej po pozitivním testu na covid-19 umístila hygiena.

„Muž ale toto opatření nerespektoval a z izolace i po poučení ze strany personálu sám svévolně odešel a volně se pohyboval po Jihlavě,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Bezdomovec měl podle všeho mířit na jihlavské hlavní nádraží, kde ho i hlídka s ochrannými prostředky našla. Muž byl umístěn do cely předběžného zadržení a kriminalisté zahájili trestní stíhání.

„Jihlavští policisté ve věci zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci,“ uvedla mluvčí.

Krajští policisté uvedli, že muž byl umístěn do speciální izolace, která je určená pro vazebně stíhané, kterým byl potvrzen pozitivní test na covid-19. Pakliže by se policisté takto nerozhodli, hrozilo by, že by muž dále virus roznášel.

Podle všeho hrozí muži až osm let za mřížemi, jelikož se činu kromě jiného dopustil v době nouzového stavu.

Covid-19 v ČR

Zmiňme, že v sobotu přibylo nejméně případů za tento týden. Bylo odhaleno nových 7722 pacientů s koronavirem. Sobotní nárůst je výrazně menší než minulou sobotu, kdy bylo odhaleno přes 11 400 nových případů.

Celkově s nákazou nového typu koronaviru zemřelo 4 681 lidí. V zemi je nyní přes 168 tisíc aktivních případů. Od vypuknutí epidemie v březnu se nakazilo přes 410 tisíc občanů země. Celkově se přes 230 tisíc lidí z nemoci již vyléčilo. Velká většina pacientů s nemocí prochází s lehkým průběhem.

Počet hospitalizovaných pacientů v posledních dnech zůstává přibližně na stejné úrovni. V nemocnicích je nyní 8 283 lidí, v těžkém stavu je přibližně 1 200 osob.

Nejzávažnější situace je v daném okamžiku na Pelhřimovsku, kde na sto tisíc obyvatel připadá 1 223 nakažených. Na Vsetínsku a Jindřichohradecku je to přibližně 1 047 případů, na Písecku 1 025 případů.

Podíl pozitivních testů v pátek klesl přibližně na úroveň 29 %. Týdenní průměr činí 30,5 %. Snížil se rovněž celkový počet testů, laboratoře jich v pátek udělaly 39 917. V minulých dnech počet testů přesahoval 43 000.