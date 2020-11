„Nesmíme znovu dopustit, aby o nás rozhodovali cizinci.“ Události Bílé hory i po 400 letech aktualitu neztrácejí

Předseda strany SPD Tomio Okamura si připomíná 400 let od Bílé hory (8. listopadu 1620), která je podle jeho slov tragickým milníkem dějin země.

„Je pro nás poučením v tom, co se stane, když je národ nesvorný, nedovede se dohodnout a nechá do svých konfliktů vstoupit cizince a cizí mocnosti. Dostali jsme se do vleku cizích zájmů – na jedné straně protestantských Němců v Římsko-německé říši a na druhé straně rakouských katolických Němců a Bavorů, kteří byli loajální římskému císaři,“ uvedl politik.

Dodal, že náboženskou netoleranci a útisk praktikovaly obě dvě válečné strany.

„Na obou stranách bojovaly cizí žoldácké jednotky a mnohdy odnárodněná a zněmčelá šlechta,“ pokračuje svůj historický přehled Okamura.

Poté připomíná nejsmutnější období v dějinách země, píše o třicetileté válce, během níž v českých zemích zemřela až třetina obyvatel na válečné útrapy, hlad a nemoci.

Pak dospívá k závěrům o důležitosti takových hodnot, jako jsou národní svornost a náboženská tolerance.

„Zájmy Českého království byly v této bitvě a v tom, co jí předcházelo, i v tom, co bylo po ní, bohužel až na posledním místě. Na straně protestantů bylo mnoho českých Němců a mezi odbojnými stavy bylo velmi mnoho těch, kteří se hlásili k německému jazyku. Čili stavovské povstání nelze interpretovat jako boj za národní věc,“ poznamenává politik.

Ve finální části příspěvku autor přichází s varováním pro současnou společnost.

„Nesmíme znovu dopustit, aby o nás rozhodovali cizinci a cizí mocnosti,“ upozornil.

Hlavní chyba

Dotyčný příspěvek následovaly četné reakce sledujících.

„Jo, po tomto období se k nám nacpali Schwarzenbergové a bylo proto od té doby zle!!!“ doplnil Jan Bauer.

„Kdo se nepoučí z historie, bude nucen si ji opakovat. Už nám zase vládnou cizáci v Bruselu,“ vyslovila se Hana Dobečová.

„Máte pravdu, národ by se měl semknout a držet při sobě a nenechat ovlivňovat náš život ‚cizáky‘,“ souhlasila s názorem lídra SPD Patrika Tajemna Tajemna.

Další komentující neskrývali kritický postoj k lidem.

„Prohráli... Protože nebyli jednotní, armáda byla v katastrofální stavu a ve vojsku bylo víc žoldnéřů než vlastenců. Jejich vůdce nestál za nic a hádalo se spíše o majetky. V dnešní době je to podobné. Lidé nestojí při sobě, je dva a více rozhádaných táborů, lidem vždy šlo a jde o majetky, panuje závist, nenávist, a naše vláda nestojí za nic. Proto si vždy budeme jen nadávat, závidět, podlejzat, pomlouvat a nálepkovat. Společnost jiná nebude, je jen na každém z nás, ve kterých řadách bude pevně stát,“ uvedl své argumenty Jan Kasperčík.

„Bohužel nenávist lidí proti sobě je stále vetší, a to ne jen u nás, ale i ve světě. Přitom bychom si mohli užívat život prakticky v hojnosti, jakou snad ještě lidstvo nezažilo. Místo toho jsme svědky honby za penězi, za politickou mocí a málo si vážíme obyčejného lidského štěstí, což je spokojená rodina,“ vyslovila souznění Marie Novotná.

Ještě pesimističtější je poznámka od uživatele Radka Suka.

„O nás bez nás, bylo vždy, je a bude. Jsme dějinami a mocnostmi nekonečně podrobováni a tím generačně degenerováni,“ napsal.

„Znovu nám vládnou cizáci. Hlavně byla chyba vstoupit do Evropské unie, tam vládne Německo a Francie. Tam se všechno řídí podle nich,“ vyjádřil se Zdeněk Lux.