Podle Petříčka by se mělo se cly vůči USA počkat. Ve hře je zlepšení obchodních vztahů

V pondělí má proběhnout hlasování lídrů Evropské unie o zavedení nových cel na dovoz zboží ze Spojených států. Podle ministra zahraničí Petříčka by se měly vzít v této souvislosti v potaz výsledky voleb amerického prezidenta.

On sám by rozhodnutí nechal až na příští rok, kdy v jeho začátku bude schopna nová administrativa jednat. Petříček míní, že jde o ekonomicky citlivé téma a právě příchod Bidena k moci by mohl přispět ke zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy.

Podle jeho slov se jedná o významného partnera Česka i Evropské unie a uzavření obchodní dohody mezi EU a USA je jednou z těch hlavních priorit. Petříček konstatoval, že pod vedením Bidena se zřejmě americká politika zásadně nezmění, protekcionismus bude však mít dle jeho slov menší váhu než za vlády Donalda Trumpa.

Jiří Kobza z SPD považuje za klíčový moment americké zahraniční politiky vstup Kamaly Harrisové do funkce viceprezidentky. Uvedl totiž, že právě ona zmiňovala zásadní diplomatická témata v kampani. Podle Víta Rakušana nelze očekávat žádnou velkou změnu v americké zahraniční politice, spíše se bude jednat o změnu některých akcentů.

Zmiňme, že Evropská unie chce zavést cla na dovoz zboží ze Spojených států, a to v hodnotě čtyř miliard dolarů ročně v rámci odvety za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Za zmínku stojí, že většina zemí Evropské unie tato cla podpořila. Tato cla by se měla dotknout jak amerických letadel a jejich součástí, tak i ovoce, ořechů či dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží.

Prezidentské volby

Připomeňme, že některé americké televizní kanály včera na základě výpočtů uvedly, že prezidentské volby vyhrál Joe Biden. O svém vítězství následně informoval i samotný demokratický kandidát.

„Je to pro mě obrovská čest, že mi americký národ dovolil stát se prezidentem,“ stojí v prohlášení Joea Bidena.

Také dodal, že u voleb byl v tomto roce rekordní počet Američanů. „Po ukončení kampaně by hněv a ostrá rétorika měla jít stranou a měli bychom se spojit jako národ,“ uvedl.