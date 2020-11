Mezinárodní střelecké federaci zrušil Facebook stránku. „Nyní to došlo až příliš daleko,“ reaguje Vachatová

Nejprve zmiňme, že federace založila stránku v roce 2010 a od té doby nasbírala přes 600 tisíc lidí. Jako možný důvod smazání uvádí server Novinky.cz pravidla sociální sítě zakazující propagaci zbraní.

„Je to oficiální stránka sportovní federace propagující zdravý životní styl a olympijského ducha. V našem sportu není žádná agrese - pouze krása, zdatnost a technologie. Pokud by se ti, kteří zablokovali náš účet, alespoň podívali na přenosy ze sportovní střelby, které mimochodem pravidelně vysíláme na Facebooku, tak by to věděli,“ konstatovala.

Členka správní rady ISSF Anna Leščikovová situaci okomentovala pro list The Times of India. „Od středečního večera jsme zaslali podpůrnému týmu Facebooku nespočet dotazů, oficiální žádost o obnovu stránky dali i naši právníci. Bohužel jsme ale stále nedostali žádnou reakci,“ uvedla s tím, že smazání stránky považuje za naprosto nepřijatelné.

Tato informace neunikla ani člence Trikolóry Natálii Vachatové. Ta ji okomentovala na svém profilu na sociální síti a krok Facebooku odsoudila.

„Sociální sítě původně vyrostly na myšlence volného sdílení informací. A dokud to byla jen zábava a příspěvky neohrožovaly monopol osob privilegovaných svým přístupem k médiím, tedy například vybraných novinářů, politiků nebo umělců, bylo vše v pořádku. Najednou však mohl k veřejnosti promlouvat v podstatě každý, a protože z mainstreamu zaznívaly stále tendenčnější názory bez jakékoli snahy byť o náznak objektivity, stále více lidí si začalo hledat informace z alternativních zdrojů,“ napsala.

Trn v oku či svoboda projevu

Uvedla, že to, co je pro jednu skupinu obyvatel svoboda projevu, pro jinou to bylo vždy trnem v oku. Dodává, že místo toho, aby se skupiny snažily obhájit své postoje, raději se uchylují k potlačování názorů, umlčování a onálepkování.

„Nyní to došlo až příliš daleko. Před pár týdny zrušili kardinálovi Dukovi jeho twitterový účet, aby nemohl projevovat své názory. Podle všech indicií, a ostatně i komentáře pod Dukovým příspěvkem, že se to konečně povedlo, to jen potvrzují, za tím stojí organizovaná činnost práskačů, kteří jeho tweety koordinovaně a hromadně nahlašovali jako ,obtěžující‘ nebo ,nevhodné‘. Nyní přišla na řadu mezinárodní střelecká federace,“ napsala.

A ve své kritice pokračovala i dále: „Umlčování, udávání, vyhazování z práce, vylučování z veřejné debaty, lepení nálepek, blokování, zařazování na seznamy. Pochopila bych, že ti, kdo s tím nemají zkušenost, nedokážou do konce domyslet, že tyto totalitní praktiky opět zadupávají naši demokracii na dlouhé roky hluboko pod zem, ale my to všechno ještě v paměti přece máme, přesto dobrovolně necháváme potlačovat názory, které jsou pro progresivity pod rouškou falešné tolerance, pravdy, lásky a falešného bezpečí nepohodlné,“ uvedla závěrem.