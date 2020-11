Další demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Akce k výročí 17. listopadu proběhne online

„Současná situace jasně a definitivně odhalila i hlubokou krizi politickou. Krizi způsobenou vládním promarněním tučných let a hrabáním si do vlastních kapes. Krizi podstaty politiky, která se redukovala na marketing a jednoduchá hesla. Pandemie je na svém vrcholu a její bezpečnostní, ekonomické, sociální a společenské důsledky nelze ani odhadnout. Je potřeba se semknout a společně krizi překonat,“ uvádí spolek na své webové stránce.

Podle spolku je na každém z nás, abychom napnuli síly a co nejdříve se odrazili ode dna. Na webu také píšou, že koronavirová krize potvrdila zásadní věc, kterou podle nich je to, že „v těžké situaci nám nijak nepomůže autoritář, který má všechno pod palcem, nýbrž spolupráce. Spolupráce aktivních a solidárních občanů, kteří jsou schopni se propojit, překonat vzájemné neshody a jít za společným cílem. V krajských a senátních volbách se ukázalo, že to samé může fungovat i v celostátní politice“.

Spolek připomíná, že kdyby nebylo pandemie covidu-19, protestující by se opět sešli na Letné.

„I přesto je však potřeba, abychom jako občané dali hlasitě najevo svůj názor. A je potřeba, abychom to udělali společně. Našli jsme proto nový způsob. Uspořádáme největší online demonstraci,“ píše se na webu.

Na závěr spolek Milionu chvilek pro demokracii uvádí, že nastává rok změny. „11 měsíců, ve kterých musíme dokázat, že arogance a střet zájmů do politiky nepatří,“ píše spolek.

Milion chvilek pro demokracii

Připomeňme, že spolek Milion chvilek pro demokracii vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. V nich tehdy zvítězilo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Andrejem Babišem. Při protestech v kampani daného spolku byl Babiš kritizován za nedodržování předvolebních slibů, střet zájmů nebo stíhání pro údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo.

Za zmínku stojí také to, že Milion chvilek v loňském roce uspořádal na pražské Letné dvě demonstrace, které byly největšími veřejnými shromážděními od listopadu roku 1989. Těchto akcí se podle odhadů zúčastnilo asi kolem čtvrt milionu lidí.

Akce spolku pokračují i nyní. Letos se na začátku června konaly protesty ve městech po celé ČR a sešly se na nich stovky lidí. Kritizovali například postup kabinetu v době koronavirové krize.