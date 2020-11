Babiš: Brzy překonáme Japonsko. Vracíme se na špičku světa

Na začátku svého vystoupení uvedl, že současná situace je složitá, mimo jiné i proto, že děti nechodí do školy. Dalším tématem, o něž lidé mají starost, je budoucnost. V této souvislosti informoval o lince psychické pomoci. Ta funguje pod číslem 1221.

Babiš uvedl, že mu ministr zdravotnictví představil plán rozvolňování, nebo zpřísňování opatření v souvislosti s koronavirem.

„Já doufám, že to bude hlavně o tom rozvolňování, na to, aby k tomu došlo, musíme všichni dodržovat pravidla. Já chápu, že vás to obtěžuje,“ zmínil a dodal, že lidé mají rezervy hlavně z hlediska mobility. V této souvislosti vyzval k práci z domova.

Ekonomika

„Teď samé dobré zprávy. Nezaměstnanost v říjnu klesla na 3,7 %. (…) Je to méně než v září, sice více než před rokem, ale stejně je Česká republika nejlepší v Evropě. Máme nejnižší nezaměstnanost a firmy stále některé nemají dostatek lidí,“ řekl ve videu Andrej Babiš.

„Další dobrá zpráva. Podle Mezinárodního měnového fondu je Česká republika v propočtu HDP na obyvatele už lepší než Itálie i Španělsko. (…) A nejen to. Mezinárodní měnový fond říká, že jsme se posunuli v pořadí nejvyspělejších ekonomik světa na 27. místo, a že v roce 2025 předeženeme i Japonsko a Nový Zéland. Já myslím, že to jsou skvělé zprávy. Proto není potřeba podléhat nějakým depresím, protože my se o vás postaráme,“ dodal k hospodářské situaci země předseda vlády.

„Česká republika má skvělý rating. Nejlepší ze všech zemí V4. To znamená, že teď nám ratingová agentura Standard and Poors Global ratings potvrdila náš stabilní rating a s dobrým předpokladem,“ prohlásil Babiš s tím, že agentura Fitch potvrdila českou rozpočtovou konsolidaci „a naznačuje, že se zadlužení země po roce 2021 stabilizuje“.

„Naše veřejné finance jsou skvělé,“ dodal předseda vlády.

Ohledně vysoké rozpočtového deficitu na letošní rok Andrej Babiš uvedl, že z toho důvodu, že republika v minulosti dobře hospodařila, vytvořila si rozpočtový polštář, a proto nyní může utrácet. Mimo jiné premiér uvedl, že chce snížit daně. „Jsem přesvědčen, že nyní musíme podpořit lidi,“ dodal.

Migrace

„Co je důležité – konečně můj přítel, francouzský prezident Emmanueal Macron, po útocích fanatiků, pochopil, že musíme zastavit migraci. My s Viktorem Orbánem o tom na Evropských radách mluvíme už tři roky. My jsme zrušili ty kvóty, my říkáme: musíme to zastavit. Pašeráci nesmí rozhodovat o tom, kdo bude žít v Evropě. (…) My zkrátka neakceptujeme nelegální migraci. Požádal jsem bezpečnostní složky, aby tomu věnovaly zvýšenou pozornost,“ uvedl na účet migrační politiky země.

Česko na špičce

Premiér uvedl, že „silné Česko“, jak má napsáno na své kšiltovce, je jeho projekt. „Udělejme Česko znovu silné – silné Česko, já se za to nestydím. Tak, jak to bylo za první republiky. Tomáš Masaryk, Baťa, tehdy jsme byli na špičce světě. A my se tam vracíme,“ prohlásil v závěru svého videa.

„Na dnešní Čau lidi jsem si vzal čepici Silné Česko, ke které mě inspiroval Trump. Často jsem s ním nesouhlasil, hlavně s jeho vystupováním, ale s čím souhlasím naprosto, je silný národní stát, který není pod vlivem žádné velmoci. A taky s bojem proti ilegální migraci,“ napsal Babiš před publikací svého nového videa na Facebooku.