„Jejich největším nepřítelem je svoboda slova.“ Klaus poukázal na agresivní nástup „nové levice“ v USA

„V posledních pár desítkách let sledujeme (čím dál rychlejší) agresivní nástup nové levice celým západním světem. Ovládli univerzity, ovládli média, ovládli velké korporace. U nás je to zatím (zaplaťpámbůh) v tisíckrát menší formě než v třeba v USA, kde konzervativní filozofové a publicisté skutečně na akademické půdě nevystoupí. Ne že by nenaplnili sál, ale akce je okamžitě terčem organizovaných skupin aktivistických studentů, které jí chtějí zakázat. No a vedení univerzit má názory blízké nové levici a taky vždy strach,“ uvedl na adresu společenského dění v západním světě posledních let Václav Klaus a dodal: „Dokáží zastrašovat, neustále se starají o Vaše životy, přestože Vy se o ty jejich nestaráte. Dokáží sosat z veřejných zdrojů neuvěřitelné sumy (i v ČR) – takže si jako občan platíte politické aktivity („neziskové“), které jsou třeba v naprostém rozporu s Vašimi názory.“

Podle jeho názoru je největším nepřítelem této „nové levice“ svoboda slova a svobodné volby.

„Mají tedy i své nepřátelé. Mezi ty nejmocnější patřívala „Svoboda slova“ a „Svobodné volby“. Které je několikrát dokázali zbrzdit nebo zastavit. Neomarxisté ale nejsou hloupí (ani původní bolševičtí marxisté nebývali) a tak si tento problém začali uvědomovat a řešit. Ovládli státní (oni sami říkají v orwellovském newspeaku „veřejnoprávní“) média a velkou většinu těch velkých, ale problém byl, že se vždy objevila nějaká televize nebo noviny, které říkaly jiné názory a lidé to četli a sledovali s velkou vervou (v USA třeba Fox News). Tak začali vytvářet centra „pravdivosti“ a zákazy šířit „dezinformace“, vše v jediné snaze – zničit svobodu slova. Protože jako matematik Vám řeknu, že pravdivost lze dobře zkoumat v matematice a fyzice, kdežto třeba v hodnocení současné situace v USA velmi těžko – lidé mají diametrálně odlišné názory. Svoboda slova spočívá v tom, že obě (všechny) názorové strany se vyjadřují svobodně, jak chtějí a lidé si to přeberou podle svého (mohou nějaké typy zpráv ignorovat nebo pokud jsou zcela lživé a poškozující – mohou je žalovat). Řešení – některé typy názorů rovnou zakázat – je totalitní. Neomarxisti se tím ale netají – „free speech“ je pro ně fašistické a rasistické heslo. Správně je „fair speech“ (hovořit správně a pokrokově) – jehož opakem je „hate speech“,“ uvedl v textu publikovaném na portálu Echo24 předseda Trikolóry.

Tento stav v USA demonstroval na skutečnosti, kdy velké množství televizních kanálů hlavního proudu zastavily přenos projevu prezidenta Donalda Trumpa před jeho koncem s tím, že prezident údajně lže.

„My starší známe z komunismu: „V USA vykořisťují černochy a jejich prezident je válečný štváč a nebezpečný šílenec“ (moc nepokročili za těch 40 let od mého mládí jak vidno), ale projev prezidenta Reagana v Berlíně jste si nemohli přečíst, abyste se seznámili s jeho názory a porovnali si je s projevem soudruha Jakeše. No teď se také můžeme dočíst, že Putin jánevímco, ale za posledních dvacet let jsem tady také neviděl, že by někdo přetiskl jeho projev, aby si lidé mohli udělat názor a porovnat ho s paní Merkelovou a Macronem třeba. Už jen tahle (pravdivá) paralela mi vynese tuny urážek o podpoře Ruska, přestože o tom ta paralela vůbec není. Ale atmosféra „s takovými názory buď zticha“ – je velmi silná. Komunisté tomu říkali „Kritika ano, ale konstruktivní (!!), jinak je to pobuřování,“ dodal Klaus.

Ve druhé polovině svého textu Václav Klaus varoval před „importem“ migrantů do západních zemí, jež obratem dostávají volební právo a tím zásadně mění politické rozložení sil. Ti, podle jeho slov, prakticky nikdy nehlasují konzervativně.

Dalším velkých hrožením demokracie rovněž je, podle předsedy Trikolóry, zavedení korespondenčního hlasování. To údajně otevírá dveře pro možnost podvodů a nečistých praktik během voleb.

„(…) korespondenční hlasování, hlasování přes internet, hlasování přes videoaplikaci v počítačové hře (aby hlasovali víc mladší), hlasování esemeskou a podobně – je devalvace demokracie,“ uvedl Václav Klaus.

Korespondenční hlasování dále vede k tomu, že se počítání výsledků voleb protahuje. To, podle názoru Klause, nepřispívá k demokracii.

„V demokratických zemích (a ČR mezi ně patří) jsou výsledky hned. Pár hodin. Vítězové jásají a děkují, poražení hledají nějaké důvody, proč „skoro vyhráli“. Ale všichni to berou. Lid promluvil. Naopak někde v Africe trvá sčítání hlasů týden, mezitím už si kandidáti vyhrožují a osočují se z podvodů, atmosféra je vybičovaná k nevím čemu, ale k demokracii ne. Teď v USA sčítali tři dny, než se výsledky zcela otočily a konce není vidět. Demokracie západního světa je v obrovském ohrožení,“ uzavřel Václav Klaus svůj text na portálu Echo 24.

Volby v USA

Vítězem prezidentských voleb v USA se prohlásil kandidát za Demokratickou stranu Joe Biden. Za vítěze prezidentských voleb ho rovněž označily velké americké televizní kanály. Úřadují prezident a zároveň soupeř v prezidentských volbách Donald Trump se ale nechal slyšet, že volby „nejsou zdaleka u konce“ a on a jeho tým připraví žaloby na průběh volebního procesu kvůli údajným podvodům během hlasování.