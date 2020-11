Ovčáček: Nejhrůznější totality se rodí v krásných slovech

„Nejohavnější totality se rodí v prostředí patetické politiky sladkých a vzletných slov, dojímání se nad politickými vůdci a tužby měnit svět,“ uvedl mluvčí Miloše Zemana na svém Twitteru.

„Slzy dojetí nad politikou smývají ze srdcí lidskost a odkrývají temné zákruty krutosti,“ dodal.

​Biden se vyhlásil za vítěze voleb

Joe Biden se sám vyhlásil za vítěze amerických prezidentských voleb. Dalším, kdo Joe Bidena označil za vítěze voleb, jsou americká velká média. Bidenův soupeř, úřadující prezident Donald Trump, ovšem prohlásil, že volby nejsou „ani zdaleka u konce“. Sdělil, že se kvůli průběhu voleb obrátí na soudy.

Biden ve svém projevu poté, co byl prohlášen za vítěze, uvedl, že je potřeba „obnovit duši Ameriky“.

„Máme možnost porazit beznaděj a vybudovat národ prosperity a smyslu. Zvládneme to. Já vím, že to dokážeme. Dlouho jsem hovořil o bitvě za duši Ameriky. Musíme obnovit duši Ameriky,“ řekl.

I podle slov Kamaly Harrisové, která je kandidátkou na viceprezidentku USA, se v těchto prezidentských volbách hrálo o duši Spojených států amerických. Bidena přitom označila za „léčitele a sjednotitele“ a „prezidenta pro všechny Američany“.

„Agresivní nová levice“

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ve svém textu na Echo 24 poukázal na praktiky aktivistů z „nové levice“, která nabrala sílu hlavně v USA a na Západě. Prý z veřejných rozpočtů dokáže čerpat obrovské sumy a pak je použít na protlačování názorů odlišných od názorů většinového národa.

„V posledních pár desítkách let sledujeme (čím dál rychlejší) agresivní nástup nové levice celým západním světem. Ovládli univerzity, ovládli média, ovládli velké korporace. U nás je to zatím (zaplaťpámbůh) v tisíckrát menší formě než v třeba v USA, kde konzervativní filozofové a publicisté skutečně na akademické půdě nevystoupí. Ne že by nenaplnili sál, ale akce je okamžitě terčem organizovaných skupin aktivistických studentů, které jí chtějí zakázat. No a vedení univerzit má názory blízké nové levici a taky vždy strach,“ uvedl na adresu společenského dění v západním světě posledních let Václav Klaus a dodal: „Dokáží zastrašovat, neustále se starají o Vaše životy, přestože Vy se o ty jejich nestaráte. Dokáží sosat z veřejných zdrojů neuvěřitelné sumy (i v ČR) – takže si jako občan platíte politické aktivity („neziskové“), které jsou třeba v naprostém rozporu s Vašimi názory.“

Václav Klaus zmínil, že největšími nepřáteli této „nové levice“ jsou svoboda slova a svobodné volby. Jako ilustraci uvedl případ, kdy americké televize utnuly prezidenta Donald Trumpa uprostřed jeho projevu s tím, že prý říká lži.