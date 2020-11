Oslavy 17. listopadu budou omezené. Část proběhne online

Podle informací českých médií proběhne předávání Cen Paměti národa bez laureátů a s předtočenými vstupy. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci pořádajících organizací. Ceny Paměti národa udílí společnost Post Bellum lidem, jež v průběhu svého života bojovali za čest, svobodu a lidskou důstojnost.

Jan Polouček z organizace Post Bellum uvedl, že slavnostní předávání cen nebude moci mít podobu setkání v Národním divadle a nepřijedou ani laureáti, protože to jsou starší lidé, pro něž by byla doprava do Prahy velké riziko. Česká televize bude nicméně přenášet galavečer, kde budou představeny příběhy oceněných.

Na letošním Koncertu pro budoucnost nebude na Václavském náměstí pódium. „Pod koněm bude prostor v oploceném areálu pro řečníky, hudební produkce se bude odehrávat z indooru,“ uvedl Jan Gregor. Podle plánu by měli vystoupit The Plastic People of the Universe, Klára Vytisková či Tomáš Klus a další.

„Letos naši svobodu omezuje virus, který nám klade do cesty překážky a vládní nařízení nám doporučují zůstat doma. Pandemie však nemusí znamenat konec demokracie nebo rozpad občanské společnosti, pokud budeme víc než kdy dřív dbát na naše základní hodnoty: sounáležitost a solidaritu,“ stojí na stránce koncertprobudoucnost.cz, kde se dále dodává: „Proto, pokud můžete, slavte 17. listopad dle vašich možností. Zapalte svíčku spolu se svými blízkými, přidejte se k dobrovolníkům v nemocnicích nebo pomozte starším sousedům ve vaší čtvrti. Pokud budete chtít, můžete nám pomoci šířit hashtag #samialespolu, informace k naší kampani najdete v letošním Poselství svobody.“

Pietní akt se odehraje tradičně u Hlávkovy koleje 17. listopadu v 9 hodin. Přes Žitnou ulici a zastavení u pamětní desky obětí nacistických represí Jana Opletala a Václava Sedláčka se účastníci následně přemístí na Albertov. Na Albertově letos z důvodů opatření proti koronaviru nebude žádný program. Koordinátor akce Michal Zima ale uvedl, že lidé budou mít šanci individuálně zapálit svíčku.