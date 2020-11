„Podle nahrávky to vypadá, že u jednoho piva rozhodně nezůstalo,“ padlo k incidentu s Kalouskem. Ten uznal, že zhřešil

Jak už bylo informováno, politik následně ve svém komentáři přiznal, že si uvnitř restaurace Hlučná samota dal jedno pivo. Otázky právě množství spotřebovaného alkoholu vyvolalo však zveřejnění audionahrávky rozhovoru, která byla udělána méně než hodinu po Kalouskově návštěvě zmíněného gastronomického podniku.

Politik z řad ODS Vít Blaha sdílel odkaz na iROZHLAS s patřičným audiozáznamem a dodal svůj nelítostný komentář.

„Poslouchal jsem to v autě a měl jsem ze záznamu telefonátu s Miroslavem Kalouskem neodbytný pocit, že ho měl jako draka... Volali mu 45 minut po jeho návratu z hospody a mlel, jako kdyby měl těch piv nepoměrně více než to jedno přiznané...“ napsal.

Z nahrávky vyplývá, že Kalousek podle svých slov šel do Hlučné samoty ve tři odpoledne pro jídlo. U tohoto bodu mu korespondentka připomněla, že tam bylo otevřeno výdejní okénko, nicméně politik šel dovnitř, což uznal. Padla od novinářky i zmínka o tom, že restaurace nemůže prodávat alkohol, aby to konzumoval na veřejnosti.

„Dobře, tak v tom případě dostanu pokutu,“ uvedl bývalý ministr financí.

„V takovém případě jsem zhřešil,“ souhlasil později Kalousek s dovětkem, že potřeboval dojít na toaletu.

Padlo i podrobnější vysvětlení ze strany politika.

„Než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo. Pak jsem si odnesl to jídlo. Udejte mě na hygienu prosím,“ prohlásil.

Uživatele Twitteru tato nahrávka nenechala lhostejnými.

„Hele on pije Premier League. Toto byl jen lehký trénink,“ sarkasticky se vyslovil sledující s přezdívkou Gingerbread.

„On při močení pije pivo?“ ptá se Marek Frydl.

„Podle té nahrávky to vypadá, že u jednoho piva rozhodně nezůstalo. Mám ten pocit jenom já, že má celkem solidně nakoupeno?“ stojí v poznámce od autora se jménem Kára.

„Já bych to tipoval na jednodenní virózu, jen nechápu, proč při ní dává rozhovor. Asi ztráta soudnosti z přepracování...“ vyslovil se k situaci Matěj Pokorný.

​Na nahrávku reagovali i uživatelé Facebooku.

„V tom telefonu Kalousek zní, že za 40 minut stihl pivek víc, než jedno. A rozdíl v tom samozřejmě není, jen teda ty dva nečapli chlastat, ale on si s pivem vesele sedl v zavřené restauraci přímo za okno...“ napsal František Ferebauer s narážkou na restaurační kauzu s exministrem Romanem Prymulou a Jaroslavem Faltýnkem.

Hlubší komentář se spoustou myšlenek poskytl Milan Prchal.

„Není to to samé, ale ukazuje to na přístup těch ,velkých kluků‘. Oni jsou prostě přesvědčení, že pro ně neplatí stejná pravidla jako pro ostatní lidi a tak se tak mimoděk chovají. A v tom je průšvih naší země. Lidem nejvíc vadí, když spravedlnost neměří všem stejně. Ale copak mají takový politici zájem na tom, aby to fungovalo?“ napsal s dovětkem, že většině z nich jde jen o vlastní koryto, což znamená, že potřebují být znovu zvoleni a v horším případě si ještě přihrát nějakou malou domů.

Lakonicky, ale stejně kriticky se vyslovil Marcel Vašut.

„Ve tři odpoledne a našutr, dobytek. Pak šel ještě beztak do práce si poležet,“ poznamenal zdaleka nediplomatickým způsobem dotyčný uživatel.