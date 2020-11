Jiří Paroubek: Zvláštní posedlost BIS Rusy a Číňany

Paroubek na samotném začátku připomíná, že již několikátou sezónu se ve zprávách BIS objevují informace o údajném řádění ruských a čínských zpravodajských služeb a jejich špionů u nás. Opakuje také, že Číňané prý v rámci svého zpravodajského úsilí pronikli do české akademické sféry. Zde Paroubek přináší informace ČTK, kdy ze zprávy BIS vyplívá, že zpravodajské služby Číny „vloni využívaly českou otevřenost k čínským investicím“. „Opravdu velmi podivná formulace. Jen nechápu, co se za ní vlastně skrývá? Zda čínští špioni u nás investovali, či co? Zase na druhé straně se objevují tvrzení ze stran české pravice, že je u nás čínských investic málo… Tak si vyber, co je vlastně pravda,“ upozorňuje Paroubek.

Další perla

Nadále Paroubek pokračuje , že podle BIS „snaze omezit činnost ruských špionů v ČR brání rozdíl ve velikosti diplomatických misí“. Bývalý premiér opět upozorňuje na to, že BIS opět používá závažná tvrzení, které se neopírá o fakta a důkazy. „A na fakta a důkazy BIS moc silná není,“ komentuje situaci Paroubek.

Politik pokračuje „další perlou“ BIS, kam řadí výrok, že „v Česku vznikla stabilní dezinformační scéna, která se snaží řadit mezi tradiční média. Informuje prorusky a proti EU či migraci“.

„Já jsem si ale nevšiml, že by někdo z velkých či větších českých médií informoval prorusky anebo útočil proti EU či dokonce proti migraci (ta je u nás už spíše marginálním problémem). BIS se snaží vsugerovat české veřejnosti, že zde ruští špioni anebo jejich pomocníci, ovládají významnou část českých médií a referují v nich v ruském státním zájmu. Toto tvrzení opravdu, ale opravdu, nelze doložit fakty. Prorusky podle mého názoru vystupuje pouze jediné internetové médium. Slovo ‚prorusky´ používám jen, abych pánům z BIS udělal radost, protože velká část z článků např. serveru První zprávy mně připadá dost objektivní,“ komentuje zprávu BIS bývalý premiér Paroubek.

Paroubek nadále upozorňuje, že je potřeba číst zprávu BIS pozorně, respektive interpretaci zprávy podle ČTK. A o co tady vlastně jde? „Zpravodajci varují i před zneužitím velkých státních zakázek.“ Podle Paroubka je tak celá věc jasná, protože BIS podle něj neúnavně dodává munici české pravici, která okamžitě útočí na eventuální čínské a ruské dodavatele technologie pro dodávku jaderných bloků.

„Naštěstí se jedná zatím pouze o výstavbu jednoho bloku v Dukovanech a je otázka, jestli firmy z našich spojeneckých zemí (USA, Francie, Japonsko či Jižní Korea) o nevelkou zakázku vůbec projeví zájem. Naši zpravodajci v zásadě chtějí, aby čínské a ruské firmy, které mají slušné zkušenosti s výstavbou atomových reaktorů a mohou nabídnout i rozumné ceny, se veřejné soutěže o zakázku na výstavbu jaderných bloků prostě nemohly zúčastnit. BIS je předem líčí jako velké bezpečnostní riziko pro Česko,“ uvádí Paroubek a dodává, že pokud v tendru zůstanou jen dvě tři firmy ze spřátelených zemí, bude tomu odpovídat také zvýšená cena, protože menší konkurence se rovná vyšší cena zakázky, a následně i vyšší cena elektrické energie pro české spotřebitele.

Podle Paroubka to vypadá, že ředitel BIS Koudelka zůstane stále plukovníkem, dokud bude na Hradě prezident Zeman. Podle něj také zůstává otázkou, jestli Koudelka ve svých zprávách dobře hájí české národní zájmy.

Vojenské rozpočty

Na závěr Paroubek píše, že označování oponentů jeho podivných zpráv předem za lidi spjaté s Čínou či Ruskem je trapné a vlastně takové mccarthyovské. „České pravici tato zpráva na pár dní poslouží, aby mohla strašit papírovými tygry,“ dodává Paroubek.

Nadále uvádí, že nechce zpochybňovat ekonomickou ani vojenskou sílu Ruska či Číny. Ale Čína je podle něj vzdálená a o vojenských atacích ve světě neuvažuje a takto agresivně se neprojevuje. Rusko je prý sice blíže, ale jeho vojenská síla se podle Paroubka nemůže rovnat ani síle evropských členů NATO jako celku, natož pak síle našeho amerického spojence.

„Kupříkladu vojenský rozpočet jen Francie samotné je vyšší nežli vojenský rozpočet Ruska… Také náš další evropský spojenec z NATO – Velká Británie – má vojenský rozpočet téměř tak velký jako Rusko. Slušně řečeno, BIS to s těmi hrozbami prostě přehání,“ uvedl na závěr Paroubek.

Nová zpráva BIS

Bezpečnostní informační služba na svých internetových stránkách zveřejnila výroční zprávu za rok 2019. Jako i v předchozích letech jsou v ní terčem hlavně údajné aktivity ruské a čínské strany na území České republiky.

„(…) BIS věnuje pozornost skutečně všem zpravodajským službám, které působí na území České republiky. Také proto můžeme jednoznačně konstatovat, že ruské a čínské zpravodajské služby jsou u nás nejaktivnější,“ uvádí ve své předmluvě k veřejné části výroční zprávy české kontrarozvědky její ředitel Michal Koudelka.

V sekci nazvané Zpravodajské služby a nepřátelské aktivity cizí moci v ČR česká kontrarozvědka píše: „Navzdory častějšímu uplatňování nekonvenčních konceptů v prosazování ruských zájmů zastávají zpravodajské služby v ruských operacích a aktivitách nadále důležitou roli. Dohled a kontrolu ruských zpravodajských důstojníků lze totiž vysledovat nebo dovozovat i v případech, kdy nepřátelskou činnost samotnou vykonávají nestátní entity. Intenzita čínských zpravodajských a vlivových aktivit nikterak nezaostává za ruskými. Klíčový rozdíl je však v tom, že Rusko usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, zatímco čínským cílem 9 je vybudovat sinocentrickou globální komunitu, kde ostatní národy uznají legitimitu čínských zájmů a přiznají Číně respekt, který jí (dle čínského mínění) náleží.“

Na následujících řádcích BIS dodává, že Česko bylo údajně terčem ruských a čínských kybernetických operací.