Vláda chystá první krok opatrného rozvolňování. Část žáků by se mohla za týden vrátit do lavic, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš v komentáři pro Českou televizi uvedl, že pokud se nynější vývoj epidemiologické situace nezhorší, žáci 1. a 2. ročníků základních škol by se mohli vrátit do lavic již 18. listopadu. Ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) svolali na dnešek k návratu dětí do škol tiskovou konferenci.