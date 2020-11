ČR bude usilovat o dva miliony dávek vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer, tvrdí ministr Blatný

Blatný dnes potvrdil, že se naše republika minulý týden připojila k zatím nezávazné dohodě o dodávkách vakcíny, kterou sjednala Evropská komise.

„Věříme, že tak, jak je to teď nastaveno, bychom měli mít v době, až bude vakcína k dispozici, kolem pěti milionů dávek,“ vyjádřil se k věci.

Vakcína Pfizer a testování

K vakcínám pak šéf resortu zdravotnictví dodal, že po jejich obdržení by se měli jako prvnízdravotníci a senioři. Podle jeho slov je cílem proočkovanost populace 50 až 60 procent.

Zmiňme, že společnost Pfizer s německou BioNTech nedávno jako první zveřejnily data z klinické studie vakcíny. Na základě průběžné analýzy uvedly, že má víc než devadesátiprocentní účinnost, a je tak velká šance na její schválení v USA i první aplikování do konce roku. Připomeňme, že třetí fáze klinických testů se v šesti zemích účastnilo 43 500 lidí.

Nedávno se také objevila informace o tom, že dobrovolníci, kteří dostali vakcínu proti koronaviru vyvíjenou těmito firmami, si stěžovali na vedlejší účinky. Uváděli totiž, že se cítili jako po kocovině a trpěli bolestmi hlavy i svalů nebo měli teplotu. Tyto účinky ale dle nich byly srovnatelné s tím, jaké vedlejší účinky mívá očkovaní proti chřipce.

Nákup vakcíny AstraZeneca

Již dříve tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, kterého nyní ve funkci nahradil Blatný, přišel s informací, že má Česká republika v plánu nakoupit tři miliony dávek vakcíny proti koronaviru. Dodal také, že vakcína bude pocházet od firmy AstraZeneca, která ji vyvíjí.

„Tři miliony dávek znamenají, že pokryjeme 1,5 milionu osob,“ dodal k nákupu Prymula.

Tehdejší ministr v této souvislosti podotkl, že na nákup vakcíny by vláda měla uvolnit celkem 150 milionů korun. Navíc to vypadá, že by část vakcín mohla do naší země dorazit ještě do konce roku.

Zmiňme, že vakcíny od dané společnosti má nasmlouvané Evropská unie. V souvislosti s tím by Česká republika měla nárok až na 7 milionů dávek, nakonec se ale rozhodla, že koupí jen necelou polovinu. Důvodem je to, že si chce ponechat rezervu i na nákup od jiných výrobců, jak uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví.

Koronavirus v ČR

Pokud jde o současnou situaci s koronavirem u nás, v úterý přibylo 9 016 potvrzených případů covidu-19, což je asi o 3 000 méně než před týdnem. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 429 880 lidí, z toho se 277 473 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 147 084 nakažených, z nichž se 8 059 pacientů nachází v nemocnicích, 1 191 z nich je ve vážném stavu. Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 5 323 obětí.