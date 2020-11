„Tohle se těm papalášům líbit nebude“. Lipovská vytáhla obrovské částky a čísla před jednáním ČT

Členka Rady České televize, ekonomka Hana Lipovská prozkoumala rozpočet České televize na rok 2021, který bude dnes předložen ke schválení na zasedání Rady ČT, a sdílela na svém profilu na Facebooku svá stanoviska, jak by se měly změnit rozpočtové výpočty. Ke svému příspěvku dodala obrázek s nápisem „Rada ČT není bufet!“.

Proč Lipovská přirovnala Radu ČT k bufetu? To vyplývá z rozpočtu samotné Rady, na který totiž upozornila. Jsou v něm například zařazeny takové rozpočtové položky jako propagační materiály (30 000 Kč), zahraniční cesty (350 000 Kč) a 200 000 Kč na účely reprezentace.

„Takto vysoká částka je samozřejmě těžko akceptovatelná v době, kdy mají živnostníci dostat kompenzační bonus ve výši 500 Kč hrubého (!) na den. Navrhovanou částku 100 Kč na osobu a jednání považuji za maximální možnou,“ uvedla.

„Zastavím se u nákladů na tzv. reprezentaci. Celých 200.000 Kč je totiž v rozpočtu plánováno výlučně na účel ‚občerstvení - zasedání Rady ČT´,“ poukázala Lipovská a dále spočítala, že při 21 zasedáních ročně, pokud se nebudou konat formou videokonference, tak vychází na každého člena Rady průměrně 635 Kč na jedno jednání.

Náklady na zahraniční cestovné s ohledem na očekávanou epidemickou situaci a omezení cestování Lipovská navrhuje snížit na nulu.

Ušetřené prostředky by Lipovská chtěla přesunout do nákladů na právní služby. V rozpočtu se přitom na „odbornou činnost“ počítá na celý rok s 10 000 korunami, což je pozoruhodný kontrast s „chlebíčkovným“ ve výši dvacetkrát vyšší.

Činnost úseku komunikace a vnějších vztahů

Další otázka, o které by chtěla Lipovská diskutovat na středečním jednání, je informace generálního ředitele Dvořáka o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů. Tento úsek vede Vít Kolář.

Ekonomka poukázala na to, že ze smluv zveřejněných v Registru vyplývá, že tuto činnost částečně zajišťují externí agentury. Jde například o PR agenturu Bison & Rose, která pro veřejnoprávní televizi dělala návrh komunikační strategie.

Kromě „bisonů“ se chce radní Lipovská zajímat také o zakázky PR agentur AMI Communications a Stance Communications.

„Vzhledem k tomu, že hodinová sazba podle smluv dosahuje až 4 250 Kč bez DPH, požádala jsem zpracovatele materiálu ředitele divize Korporátní vztahy a komunikace Víta Koláře, aby členy Rady s vypracovanými materiály jednotlivých agentur seznámil,“ napsala radní Lipovská.

Statistika poměru zvaní a odmítnutí účasti předsedů politických stran

Dále Lipovská informovala, že se ještě chce vrátit k dlouhé debatě z 26. srpna. Tam tehdy požádala pozvaného šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala, aby Radě poskytl statistiku účasti předsedů parlamentních stran v diskusních pořadech ČT. Byl to výsledek dlouhé debaty o tom, zda jsou zástupci parlamentních stran zváni do veřejnoprávní televize spravedlivě podle síly jejich mandátu.

„Souhlasila jsem přitom s návrhem předsedy Rady ČT, že nebudu trvat na přijetí usnesení k tomuto bodu, neboť se zaručil, že bude konání semináře na počátku září nebo října a předložení statistik osobně garantovat. Na minulém jednání Rady ČT jsem předložení statistik urgovala,“ vysvětlila a dodala, že když „začátek října“ uplynul, dostal předseda Rady René Kühn dopis od generálního ředitele Dvořáka, kde psal, že žádné statistiky předloženy být nemohou, protože tato žádost nebyla v usnesení Rady.

Vzhledem k tomu bude Lipovská žádat usnesení ve znění, které chtěla předložit už v srpnu, když ji ujišťovali, že není třeba. V usnesení chce žádat statistiky počtů pozvání, přijetí a odmítnutí předsedů parlamentních stran a hnutí do jednotlivých diskusních pořadů ČT – Událostí, Interview ČT 24, pořadu Události, komentáře, dále také do večerní „devadesátky“ na ČT24 a samozřejmě do nedělních Otázek Václava Moravce.