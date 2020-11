Kdy dostane ČR vakcínu proti koronaviru? Epidemiolog Roman Chlíbek uvedl možný termín

Americká nadnárodní farmaceutická společnost Pfizer spolu s německou biotechnologickou firmou BioNTech avizovaly výrobu 50 milionů dávek společné vakcíny proti koronaviru do konce letošního roku. V průběhu příštího roku se přitom plánuje výroba dalších 1,3 miliardy dávek. Uvádí se, že na jedno očkování jsou nutné dvě dávky vakcíny.

Připomeňme, že dnes český ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že ČR má zájem o nákup dvou milionů dávek vakcíny právě od této firmy. Celkově by tak Česká republika mohla získat až 5 milionů dávek, a to spolu s již dříve schválenými třemi miliony dávek od společnosti AstraZeneca. Podle představ Blatného by v konečném důsledku mělo očkováním projít přes 50 % všech obyvatel republiky.

Vakcínu dostaneme až příští rok

Hlava České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek naznačil, že první dodávky vakcíny od firmy Pfizer bychom mohli čekat až na začátku příštího roku, konkrétně by se mohlo jednat o únor či březen. Upozornil také, že nejdříve vakcína musí být zaregistrována, což může celý proces zdržet.

„Aby byl efekt plošný i na neočkovanou část populace, musí se proočkovat 60 až 65 procent lidí. Čím větší proočkovanost, tím větší jistota,“ uvedl Chlíbek.

Vakcína Pfizer a testování

Stejně jako ministr zdravotnictví Jan Blatný, je i Chlíbek přesvědčen, že vakcínu mají dostat především představitelé rizikových skupin, a sice senioři starší 65 let, lidé s chronickými nemocemi a zaměstnanci zdravotnických zařízení a sociálních služeb. Podle jeho názoru má být proočkováno alespoň 60 % obyvatelstva.

Zmiňme, že společnost Pfizer s německou BioNTech nedávno jako první zveřejnily data z klinické studie vakcíny. Na základě průběžné analýzy uvedly, že má víc než devadesátiprocentní účinnost, a je tak velká šance na její schválení v USA i první aplikování do konce roku. Připomeňme, že třetí fáze klinických testů se v šesti zemích účastnilo 43 500 lidí.

Nedávno se také objevila informace o tom, že dobrovolníci, kteří dostali vakcínu proti koronaviru vyvíjenou těmito firmami, si stěžovali na vedlejší účinky. Uváděli totiž, že se cítili jako po kocovině a trpěli bolestmi hlavy i svalů nebo měli teplotu. Tyto účinky ale dle nich byly srovnatelné s tím, jaké vedlejší účinky mívá očkování proti chřipce.