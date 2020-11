Virolog uvedl, proč se Česku nepodařilo zajistit náležitou ochranu seniorů v boji proti covidu-19

Podle Grubhoffera stát v ochraně rizikových skupin selhal. „Je to nepochybně zanedbání naší vládou,“ hodnotí Grubhoffer výsledky státu v ochraně rizikových skupin. Systém tak podle něj nyní drží hlavně fungující nemocnice.

K šíření nákazy v domovech pro seniory a dalších zařízeních podle něj dochází zejména kvůli netestování personálu. I když dnes už vláda začala brát testování zaměstnanců a klientů domovů pro seniory jako svou prioritu, stále se to nedaří dle představ. A to i přes to, že současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) stanovil pondělí dnem, kdy má k testování docházet.

Virolog však z této neschopnosti neviní Blatného. Dle něj jsou za současný stav zodpovědní hlavně jeho předchůdci v resortu.

Testování seniorů, které se chystá za použití antigenních testů, virolog podporuje. Podle něj není podstatné, že vykazují až téměř třetinovou nepřesnost. „Určitý problém to představuje, ale já bych ho nepřeceňoval. V mnoha případech si potom můžeme dovolit častější opakování,“ říká k tomu Grubhoffer.

Dotyčný rovněž ocenil využití tohoto druhu testů při plošném testování na Slovensku, kdy kvůli rychlosti odhalení onemocnění bylo možné získat důležité informace. „Mně se ten jejich přístup zamlouvá,“ říká s tím, že nyní mají Slováci potřebná data o tom, kde se nákaza vyskytuje nejvíce.

U nás by testování seniorů podle Grubhoffera mělo konečně dát možnost, aby za důchodci mohly návštěvy.

„Nejbližší se nedostanou k umírajícím rodičům, což je velmi smutné,“ dodal k nynějšímu stavu, kdy není možné seniory navštívit.

Za velkou chybu virolog považuje také rozhodnutí o zavření škol. „Mohli jsme dětem umožnit chodit do škol,“ říká s tím, že zajištění docházky by také šlo za pomoci testování.

Pokud jde o následný vývoj epidemiologické situace, může ji podle Grubhoffera zvrátit jen fungující vakcína.

„První z nich již jdou do finálního testování a brzy by se mohly dočkat schválení pro své použití. To ale není případ té české,“ poznamenal virolog.

Nemyslí si totiž, že by mohla být úspěšná, jelikož podle jeho zpráv se o projektu hovoří jako o nouzovém řešení, a proto málokdo vidí smysl do něj nadále investovat.