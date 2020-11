Ve středu v Česku přibylo 8 925 nakažených. To je o sedm tisíc případů méně než před týdnem

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 71 166 lidí, což je o 10 tisíc případů méně než v týdnu od 26. října do 1. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

Ve středu přibylo 8 925 nakažených, což je asi téměř o sedm tisíc méně případů méně než před týdnem. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 438 805 lidí, z toho se 285 241 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 147 994 nakažených, z nichž se 7 890 pacientů nachází v nemocnicích, 1 133 z nich je ve vážném stavu.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 5 570 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 247 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 1 236 nakažených. Od začátku listopadu v Česku zemřelo přes 2 000 lidí s koronavirem.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 35 tisíc testů denně, nejvíce testů bylo provedeno v úterý 27. října – 47 455.

Aktuálně se nemoc nejrychleji šíří na Pelhřimovsku, kde je evidováno 826 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Havlíčkobrodsko (776). Nejlepší situace je nyní v Praze a v okrese Praha-západ, kde je za poslední týden 231 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

První krok rozvolňování

Premiér Andrej Babiš v komentáři pro Českou televizi uvedl, že pokud se nynější vývoj epidemiologické situace nezhorší, žáci 1. a 2. ročníků základních škol by se mohli vrátit do lavic již 18. listopadu. Ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) svolali na dnešek k návratu dětí do škol tiskovou konferenci.

Žáci se nyní učí formou distanční výuky, jelikož veškeré školy jsou momentálně v Česku od 14. října zavřené. Výjimkou jsou jen mateřské školky a školy, které kraje zřídily pro děti zdravotníků, zaměstnanců sociálních služeb a také ostatních profesí nezbytných pro chod státu.

Jak píše server Novinky.cz, otevření alespoň části škol požadují po vládě lidovci, kteří tím podmiňují svou podporu dalšímu prodloužení nouzového stavu. Děti totiž mají podle jejich argumentace v drtivé většině případů mírný či bezpříznakový průběh covidu-19 a jejich návrat do lavic by uvolnil ruce rodičům, kteří s nimi musí zůstávat doma a dohlížet na výuku.

Nyní Andrej Babiš nakonec konstatoval, že „pokud bude vývoj epidemie pokračovat jako dosud, mohli by se žáci 1. a 2. tříd vrátit do školních lavic 18. listopadu“.