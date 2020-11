Radní Zdeněk Šarapatka o puči v České televizi: Čistky v ČT začaly a „volání po krvi“ se potvrzuje

Radní ČT Zdeněk Šarapatka zveřejnil na své sociální síti velmi obsáhlý příspěvek, v němž se snaží svým sledujícím nastínit, co se v poslední době odehrává v Radě České televize. Podle něj totiž v televizi začaly čistky a faktický puč, a tak by občané měli být bdělí. Co tím má na mysli?