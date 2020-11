Na Sinajském poloostrově spadl vrtulník. Mezi oběťmi má být i jedna Češka

Pád vrtulníku Sikorsky UH-60 Black Hawk, v jehož důsledku zemřelo sedm vojáků, byl způsoben technickými příčinami, uvádí zdroj.

Náčelník Generálního štábu Aleš Opata později sdělil, že v důsledku pádu vrtulníku zahynula česká rotmistryně Michaela Tichá.

Ztratili jsme jednoho z nás, rotmistryni Michaelu Tichou. Je mně to moc líto. Na některé věci se prostě nedá nikdy připravit. Upřímnou soustrast rodině. Generál Aleš Opata. pic.twitter.com/Ru8Vzmegli

Prezident České republiky Miloš Zeman vyjádřil soustrast rodině Michaely Tiché.

Premiér Andrej Babiš si vzpomněl, že kdysi navštěvoval české vojáky působící v misi na Sinaji a stejně jako Zeman vyslovil svou soustrast v souvislosti s touto tragickou nehodou.

Na Sinajském poloostrově momentálně působí organizace MFO (Multinational Force and Observers - Mnohonárodní síly a pozorovatelé, pozn. red.), jejímž úkolem je dohled na dodržování mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem z roku 1979. Samotná mise byla zřízena v roce 1981 a čeští vojáci se v této misi začali angažovat od roku 2009.

Ke zřízení pozorovatelské mise MFO došlo na základě dohody mezi USA, Izraelem a Egyptem. V letošním roce jsou součástí týmu v rámci mise MFO na Sinaji čtyři čeští vojáci. Uvádí se, že americká strana poskytla 450 pozorovatelů. Kromě Čechů a Francouzů jsou do mise zapojeni i vojáci z dalších evropských zemí.

Ruský vrtulník, který doprovázel konvoj ruské vojenské základny, byl v pondělí sestřelen v Arménii.

Ministerstvo obrany Ruska informovalo, že vrtulník Mi-24 havaroval v Arménii poblíž vesnice Jerasch. Vrtulník měl být podle všeho vystaven palbě z přenosného protiletadlového raketového kompletu velmi krátkého dosahu (MANPADS) ze země.