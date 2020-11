Byla schválena novela o vysokých školách. Díky ní bude možné vykonat státnice na dálku a měnit délku akademického roku

To ale není zdaleka vše. Vypadá to, že díky dané novele by se mohly organizovat na dálku také státní a rigorózní zkoušky, a to bez ohledu na akreditovanou formu studia.

Rovněž se uvádí, že by se pak kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání vysvědčení z ciziny měla v mimořádných situacích prodloužit také lhůta pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to na 90 dnů od zápisu do studia.

Novelu, která byla přijata zrychleně ve stavu legislativní nouze, následně projedná Senát a pokud ji schválí, dostane ji ke schválení prezident Miloš Zeman. Je nutné zmínit, že daná úprava novely reaguje na současnou koronavirovou epidemii, ale vysoké školy ji budou moci využít do budoucna při jiných mimořádných situacích.

Zmiňme, že kvůli covidu-19 musely vysoké školy zavést on-line výuku. Stalo se tak kvůli vládním opatřením, která byla přijata za účelem omezení šíření nového koronaviru na přelomu září a října. Ministerstvo školství si ale stojí za tím, že je možné předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich provoz i v první polovině příštího roku.

Návrat do škol?

Kromě vysokých škol se uzavřely také ty základní a střední. Žáci se nyní učí formou distanční výuky, jelikož veškeré školy jsou momentálně v Česku od 14. října zavřené. Výjimkou jsou jen mateřské školky a školy, které kraje zřídily pro děti zdravotníků, zaměstnanců sociálních služeb a také ostatních profesí nezbytných pro chod státu.

Včera však premiér Andrej Babiš v komentáři pro Českou televizi prohlásil , že pokud se nynější vývoj epidemiologické situace nezhorší, žáci 1. a 2. ročníků základních škol by se mohli vrátit do lavic již 18. listopadu.

Zmiňme však, že bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) již sliboval, že žáci 1. stupně se do lavic vrátí 2. listopadu. To se nakonec nestalo, ovšem Plaga dříve také potvrzoval, že návrat prvních a druhých ročníků základních škol je prioritou. Konkrétní datum však nebylo oznámeno. Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) zase před časem zmiňoval, že opatrné rozvolňování může začít až v době, kdy v Česku bude denní přírůstek nově nakažených mezi 2 500 až 3000.

Koronavirus v Česku

Pokud jde o aktuální koronavirovou situaci u nás, zmiňme, že ve středu přibylo 8 925 potvrzených případů covidu-19, což je téměř o sedm tisíc méně než před týdnem. Nemocí tak v ČR aktuálně trpí 147 994 lidí a celkově naše země od začátku epidemie hlásí 438 805 nakažených covidem-19.

Z nemoci se již vyléčilo 285 241 nakažených a 7 890 pacientů se nyní nachází v nemocnicích, přičemž 1 133 z nich je ve vážném stavu.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 5 570 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 247 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 1 236 nakažených. Od začátku listopadu v Česku zemřelo přes 2 000 lidí s koronavirem.