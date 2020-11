Ve čtvrtek opět ubylo nových případů. Ve srovnání s minulým týdnem je jich o 5 400 méně

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 71 166 lidí, což je o 10 tisíc případů méně než v týdnu od 26. října do 1. listopadu. Dosavadním českým maximem byl nárůst ze středy 4. listopadu, kdy testy odhalily 15 727 nových případů covidu-19 za jediný den.

Ve čtvrtek přibylo 7 874 nakažených, což je téměř o 5 400 méně případů méně než před týdnem. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 446 675 lidí, z toho se 300 719 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 140 201 nakažených, z nichž se 7 564 pacientů nachází v nemocnicích, 1 120 z nich je ve vážném stavu.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 5 755 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v úterý 3. listopadu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 247 mrtvých. Za uplynulý týden s covidem-19 zemřelo 1 236 nakažených. Od začátku listopadu v Česku zemřelo přes 2 000 lidí s koronavirem.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 35 tisíc testů denně, nejvíce testů bylo provedeno v úterý 27. října – 47 455.

Nejvíce je aktuálně zasaženo Havlíčkobrodsko, kde je evidováno 813 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Pelhřimovsko (773), přes 700 případů je i v okrese Strakonice. Nejlepší situace je nyní v okrese Praha-západ, kde je za poslední týden 202 nakažených na 100 tisíc obyvatel, v Praze to bylo 214 přepočtených případů.

Do Česka dorazili američtí vojenští lékaři

Od čtvrtka ve Vojenské nemocnici v Olomouci bude působit tým vojenských lékařů z USA. Ředitel Sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany Zoltán Bubeník informoval novináře o počtu zahraničního vojenského zdravotnického personálu v zemi a vysvětlil, jaké jsou jejich povinnosti.

Podle slov Bubeníka aktuálně v Česku působí šest amerických vojenských lékařů a sester a šest britských zdravotníků a záchranářů. První pracují od nynějška ve Vojenské nemocnici v Olomouci, druzí nastoupí do Brna. Do Česka by měl dorazit ze Spojených států ještě jeden lékař, po jehož příjezdu bude tým kompletní. Ze zahraničních ozbrojených sil působí ještě dva němečtí lékaři v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Podle Bubeníka už se o další vojenské výpomoci nejedná.

Jeden lékař, jeden zdravotní terapeut, tři sestry a jeden organizační důstojník představují aktuální sestavu vojenské zdravotnické pomoci z USA. Jde o příslušníky Národní gardy z Texasu a Nebrasky, kteří mají s krizovou pomocí zkušenosti. V jejich čele stojí zmíněný organizační důstojník z Nebrasky.