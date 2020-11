Europoslankyně Konečná o vakcíně Pfizeru: Na neštěstí druhých nemůže parazitovat žádná společnost

Kateřina Konečná okomentovala výši zisku ředitele Pfizeru Alberta Bourly, jenž prodal část svých akcií. Europoslankyně se rovněž netajila svým pohoršením nad tím, že se EU rozhodla nakupovat vakcínu od této americké firmy, nehledě na to, že má k dispozici výhodnější nabídky. V souvislosti s tím vyslovila svůj nesouhlas s tímto rozhodnutím Bruselu.

Dohoda mezi Evropskou unií a americkou farmaceutickou firmou Pfizer o nákupu 300 milionů dávek vakcíny proti koronaviru vyvolala nespokojenost ze strany české europoslankyně a členky KSČM Kateřiny Konečné, která ji považuje za nevýhodnou. Problém spočívá v tom, že cena očkovací látky vyvíjené firmami Pfizer a BioNTech je sedmkrát vyšší, než cena vakcíny společnosti AstraZeneca.

„Nechápu, proč za této situace, když víme, že příští měsíc sedmkrát levnější vakcínu dokončí AstraZeneca, musela Evropská komise nutně teď kupovat takové množství dávek od Pfizeru. S tímto nákupem hluboce nesouhlasím, na neštěstí druhých nemůže parazitovat žádná společnost,“ uvedla svůj postoj Konečná.

Česká europoslankyně se zmínila i o tom, že ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla prodal část svých akcií hned poté, co se objevila informace o účinnosti vakcíny, díky čemuž získal 5,6 milionů dolarů. Konečná je přesvědčena, že vakcína musí být dostupná pro všechny a farmaceutické společnosti by na ní neměly profitovat. Zároveň ale nepopírá, že Pfizer má právo stanovit si cenu za svou vakcínu, jelikož investoval do jejího vývoje vlastní prostředky.

Vakcína Pfizer a testování

Zmiňme, že společnost Pfizer s německou BioNTech nedávno jako první zveřejnily data z klinické studie vakcíny. Na základě průběžné analýzy uvedly, že má víc než devadesátiprocentní účinnost, a je tak velká šance na její schválení v USA i první aplikování do konce roku. Připomeňme, že třetí fáze klinických testů se v šesti zemích účastnilo 43 500 lidí.

Nedávno se také objevila informace o tom, že dobrovolníci, kteří dostali vakcínu proti koronaviru vyvíjenou těmito firmami, si stěžovali na vedlejší účinky. Uváděli totiž, že se cítili jako po kocovině a trpěli bolestmi hlavy i svalů nebo měli teplotu. Tyto účinky ale dle nich byly srovnatelné s tím, jaké vedlejší účinky mívá očkování proti chřipce.