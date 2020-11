LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů, ale o ventilaci své nenávisti vůči společnosti, říká filozof

Votruba ve zmiňovaném článku upozorňuje na to, že obhájci manželství homosexuálů obviňují odpůrce podobného sňatku z použití argumentací založených na konstruktu zvaném tradiční rodina. Konstrukce, která byla vyvíjená v určité době a za určitých podmínek, totiž nemusí být platná v současnosti. Nicméně, odvolání se k tzv. časově podmíněným hodnotám tradiční rodiny umožňuje vystupovat proti všem, kdo do takové rodiny nezapadá. Aktivisté to považují za absurditu.

„Všimněte si, že levicoví liberálové vše, co chtějí zdiskreditovat, označí za (sociální) konstrukt. Žádný liberál přitom neoznačí za sociální konstrukt lidská práva, ačkoliv jsou umělým „konstruktem“ doby dosti nedávné, nebo LGBTQA+ komunitu,“ poznamenal Votruba.

Realita podle Votruby spočívá v tom, že odpůrci zavedení manželství pro homosexuály nevystupují proti lidem, kteří jsou odlišní, ale proti navrženému zrušení jedné důležité společenské instituce.

„Podstatou jevu zvaného manželství není to, že ho uzavírají dvě osoby odlišného pohlaví, ale to, že účelem je založení rodiny. Proto má manželství zvláštní status a zvláštní ochranu. Zajišťuje reprodukci společnosti a její budoucnost. I kdybych definoval manželství jako svazek dvou osob za účelem založení rodiny, i tak z něj homosexuálové vypadnou. Museli bychom tedy definovat manželství jako svazek dvou osob bez specifického účelu, nebo si nějaký nový účel vymyslet. Podstata této instituce zmizí, protože homosexuální páry nemohou plodit děti,“ vysvětlil Votruba.

„Navíc část extrémní levice chce zničit instituci rodiny záměrně a uvědomuje si, že „manželství homosexuálů“ je vhodný nástroj,“ dodal.

Označování tradiční rodiny za uměle vytvořený konstrukt však podle Votruby označuje jen to, že aktivisté zcela neslyší opoziční argumenty, a proto neposouvají diskuzi směrem, která by nakonec přivedla k nějakému konsensuálnímu řešení.

„Nemohu se ubránit dojmu, že aktivistům, kteří bojují za práva homosexuálů, jde jen o to ventilovat svou nenávist vůči společnosti. Nechce se mi totiž věřit, že někdo, komu jde o dobrou věc, nebude vůbec vnímat to, co mu v diskuzi říká člověk s odlišným názorem,“ napsal Votruba.

Aktivisté podle něj navíc škodí i samotným homosexuálům.

„Břímě odlišnosti na ně nenaložila společnost, ale příroda. Levicoví aktivisté jim však vnucují opak. Vytvářejí v nich falešný pocit, že se se svým životním údělem nebudou muset vyrovnat, pokud k nim bude společnost více tolerantní, přizná jim plná práva atd. Pokud homosexuálové uvěří aktivistům, dosáhnou jen toho, že budou neproduktivně nenávidět společnost za to, že jim nemůže pomoci. A nenechme se mýlit: „Manželství pro homosexuály“ může udělat dočasně radost, ale problém specifického životního údělu homosexuálů nevyřeší,“ varuje Votruba.