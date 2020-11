Denní nárůst nových případů nákazy koronavirem znovu mírně klesl. Za pátek přibylo 7357 nově nakažených

Počet úmrtí s koronavirem stoupl na 5878, v posledním týdnu jich denně přibývá zhruba mezi 140 a 200. Nejvíce nakažených za poslední týden je v přepočtu na sto tisíc obyvatel v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

Od začátku epidemie se vyléčilo přes 316 tisíc lidí. Několik dní mírně klesá i počet hospitalizovaných, kterých je teď přes 7200. Na jednotkách intenzivní péče je volná asi čtvrtina lůžek.

Vývoj epidemie covidu-19 vykazuje zejména v posledním týdnu známky zpomalení, poklesy jsou ve významných procentech, prohlásil v pátek šéf zdravotních statistiků Ladislav Dušek. Reprodukční číslo se pohybuje mezi 0,7 a 0,8, počty nově diagnostikovaných jsou však stále vysoké.

Vývoj je podle Ladislava Duška nadějný, ještě několik týdnů však bude nezbytné dodržovat současná platná opatření. Za „absolutní prioritu“ označil snížení zátěže v nemocnicích a neomezování běžné zdravotní péče.

Velký denní přírůstek nově potvrzených případů je stále mezi seniory. V první polovině listopadu tvořili lidé nad 65 let přes osmnáct procent všech nakažených. V září to bylo kolem deseti procent.

Systém PES

Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo rizikové skóre protiepidemického systému (PES), které bude na svém webu zveřejňovat od pondělí 16. listopadu. Číslo na škále nula až sto se bude vypočítávat denně. Bude pět pásem rizika: 0 až 19 (zelené), 20 až 39 (žluté), 40-59 (oranžové), 60-75 (červené) a 75 až 100 (fialové); ve čtvrtek bylo 70, což by znamenalo čtvrtý stupeň opatření.

Návrat do škol

Školy by se podle nového protiepidemického systému měly plošně prezenčně otevřít na úrovni dvě, tedy když index rizika bude mezi hodnotami 21 a 40.

Podle současných plánů by se měli do školních lavic vrátit prvňáci a druháci od 18. listopadu. V ten den by se měly opět otevřít i speciální školy.

PES počítá s tím, že se studenti všech typů škol vrátí do lavic při dosažení druhého a prvního stupně, avšak při zachování určitých opatření, což by měly být například roušky či omezení počtu lidí v místnosti.