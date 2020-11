Vojska NATO zamíří směrem k ruským hranicím? Poslanec Vích předpověděl první kroky Bidena v Bílém domě

V případě vítězství Joea Bidena ve volbách může čekat Spojené státy výrazný zvrat v domácí i zahraniční politice. Český poslanec Radovan Vích očekává návrat Washingtonu do organizací, které opustil Trump, přijdou změny i v migrační politice. Americká vojska se budou přesouvat ze západu do států východní Evropy.

Ve Spojených státech je stále nevyřešená otázka, kdo se v konečném důsledku stane vládcem Bílého domu v následujících čtyřech letech. Každý ze dvou klíčových kandidátů je přesvědčen, že právě on je opravdovým vítězem voleb, sčítání hlasů v několika klíčových státech přitom zatím není ukončeno.

Nehledě na konečný výsledek prezidentských voleb se budoucí americký prezident bude muset především zabývat otázkou koronakrize, a to včetně zavedení či zpřísnění vládních opatření a vakcinace. V případě, že příštím prezidentem bude demokratický kandidát Joe Biden, dá se očekávat návrat Spojených států do Světové zdravotnické organizace a rozhodnutí o připojení k Pařížské klimatické dohodě, což je pravým opakem politiky Donalda Trumpa. Další změnou se může stát zrušení omezení týkajících se migrace z některých muslimských zemí, která zavedl Trump, stejně jako příznivější vztah vůči hnutí BLM a boj proti systémovému rasismu v USA.

Pravděpodobné připojení k Pařížské klimatické dohodě bude znamenat i změnu politiky Bílého domu vůči klimatické politice. Demokrati totiž budou zjevně prosazovat zvýšení investic zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů. Český poslanec Radovan Vích považuje tyto možné kroky za nesmyslné.

„Tedy investice převážně do nesmyslných a většinově zbytečných projektů nulové uhlíkové stopy a další podpory zeleného novodobého náboženství. Přitom klimatické změny tu byly, jsou a budou. To je samozřejmě pravý opak politiky Donalda Trumpa,” zdůraznil Vích.

Nový americký prezident a otázka bezpečnosti Evropy

Americká vojska rozmíštěná v Evropě se budou přesouvat směrem k ruským hranicím, myslí si Vích. Konkrétně do států východní Evropy, jako je třeba Rumunsko, Polsko či pobaltské státy. Role či aktivity Washingtonu v rámci NATO se přitom budou snižovat, a to kvůli většímu důrazu na domácí problémy. Pro Evropu to znamená především to, že se budeme muset starat o svou bezpečnost sami. Jde především o hrozbu plynoucí z islámských zemí, včetně nelegální migrace a jejích následků v podobě terorismu a geopolitických ambic a chování Turecka.

„Dokud se NATO a EU budou chovat lokajsky k Turkům, tak je to pro nás pátá kolona a největší bezpečnostní riziko,” uzavřel český politik.