Sliby se stávají skutečností: Daniel Hůlka opravdu vrátil vyznamenání. Zaslal jej ale poštou. Proč?

Před měsícem se objevily informace o tom, že se český zpěvák Daniel Hůlka chystá vrátit státní vyznamenání, které obdržel od českého prezidenta Miloše Zemana v roce 2016. Důvodem takového rozhodnutí se stalo zejména to, jak se Zeman v poslední době choval. Po měsíci tak Hůlka svůj slib dodržel a vyznamenání kvůli současné situaci zaslal poštou.

O tom, že Hůlka opravdu vrátil své vyznamenání, jak sliboval, dal vědět veřejnosti pomocí svého účtu na Facebooku. Na sociální síti tak všem svým sledujícím sdělil, jak a kdy to celé proběhlo.

Připomeňme, že původně měl Hůlka v plánu vrátit metál osobně, ale bohužel se mu to nepovedlo. Kvůli nařízení vlády totiž nakonec změnil své záměry vrátit jej 28. října a zrušil svou cestu na Pražský hrad. I tak ale k vrácení státního vyznamenání nakonec došlo.

„Milí přátelé, chtěl bych vás informovat o tom, jakým způsobem a kdy jsem vrátil státní vyznamenání. Prostřednictvím Kanceláře prezident republiky mi bylo sděleno, že nemají zájem přijmout ode mě vyznamenání osobně. Kancléř Vratislav Mynář mě telefonicky informoval, že vyznamenání ode mě nikdo nepřevezme a požádal mě, abych ho zaslal poštou. Ve středu 11. 11. 2020 jsem tak tedy učinil,“ vysvětlil hned v úvodu.

Poté dodal, že dané vyznamenání odeslal z pošty v domovských Jevanech za přítomnosti dvou svědků, pana Pavla Šebka a pana JUDr. Miroslava Štorkána. Zmínil se také o tom, že vyznamenání bylo pojištěno a odesláno jako cenné psaní-

„Česká pošta mě již informovala o tom, že zásilka byla doručena. Teď čekám na doručení potvrzení o vrácení státního vyznamenání,“ nastínil běh událostí.

„K tomuto činu jsem se rozhodl proto, abych zdůraznil obsah svého otevřeného dopisu prezidentovi. Vrácení státního vyznamenání je mojí výzvou společnosti, aby nebyla lhostejná k tomu, jak čelní představitelé naší země jednají v době tzv. koronavirové krize a ničí lidské životy,“ argumentoval Hůlka a všem fanouškům pak popřál krásné dny, zdraví a pozitivní mysl.

„Je to úřední záležitost,“ tvrdí Ovčáček

V neposlední řadě poznamenal, že mu mnoho lidí psalo, že by vyznamenání z různých důvodů vracet neměl. Zpěvák si ale stál za svým.

Pokud jde o to, že Hůlka nemohl vrátit vyznamenání do rukou prezidenta, k tomu se již dříve vyslovil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ten totiž vysvětlil, že se jedná o věc, kterou by měl řešit odbor protokolu. Dodal, že navrácení vyznamenání je úřední záležitostí.

„Bude předáno do rukou někoho z kolegů. Nikoliv do rukou pana prezidenta. A bude to zaprotokolováno. Už jsem také jednou takto přebíral státní vyznamenání od režiséra Jana Němce. Mám určitou zkušenost. To ale není věc, kterou by měl řešit prezident republiky,“ sdělil již před časem.

A co se týče celé kauzy, Ovčáček již tehdy dodal, že Zeman považuje věc za uzavřenou a Hůlku nemá důvod kontaktovat.

„Nebyl to pan prezident, kdo veřejně vypověděl přátelství, vykopal jakousi válečnou sekeru. Musím říct, že z naší strany žádná válečná sekera není. My jenom suše a jednoduše, pokud pan Hůlka bude chtít vrátit státní vyznamenání, ho převezmeme a tím pro nás celý příběh končí. Nejsou kolem toho na Hradě žádné emoce,“ nechal se v minulosti slyšet Ovčáček.

Hůlkovo rozhodnutí a otevřený dopis

Zmiňme, že v souvislosti s vrácením vyznamenání Hůlka Zemanovi již dříve zaslal otevřený dopis, v němž mu sdělil vše, co měl na srdci. Znění tohoto dopisu pak zveřejnil na svém facebookovém profilu.

V textu stálo například to, že Zeman zpěváka zklamal nejen jako člověk a přítel, ale především jako prezident naší země. Následně vysvětlil, proč tomu tak je.

Zaměřil se také na koronavirovou krizi a podotkl, že v době, kdy národ, který jej demokraticky zvolil prezidentem své země, od něj očekává pomoc či slova útěchy, ale Zeman si naopak ještě přisadí. Tím reagoval na jeho dřívější výroky. Jeho jednání tak nedokáže pochopit.

Vzhledem k výše uvedenému, a mnohému dalšímu, se tak Hůlka rozhodl, že se bude řídit pořekadlem: „Na hrubý pytel, hrubá záplata.“ Své přátelství s českým prezidentem tak ukončil.

„Děkuji Ti za poslední lekci, kterou jsi mi dal na rozloučenou s naším přátelstvím. Ukázal jsi mi svou pravou tvář, a tím jsi mě donutil zachovat se následovně: Ve státní svátek 28. října 2020 Ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět,“ objasnil své rozhodnutí.