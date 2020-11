Jezevčík by byl lepší prezident: Proč Xaver chystá trestní oznámení na „lháře a manipulátora“ Drahoše. Jde o hodně

Novinář a radní ČT Luboš Xaver Veselý se tvrdě pustil do senátora Jiřího Drahoše, kterého obvinil ze lži. Drahoš totiž nařkl radní z toho, že na politickou objednávku útočí na veřejnoprávní televizi. Reagoval tak na odvolání Dozorčí komise Rady ČT, které iniciovala radní Hana Lipovská.

Xaver Veselý se vrátil k otázce odvolání Dozorčí komise Rady ČT, ke kterému došlo během středečního zasedání Rady. Po tomto rozhodnutí totiž zazněla kritika, že se jedná o snahu zničit veřejnoprávní televizi. Zmínil to například sám předseda nyní již odvolané Dozorčí komise Jiří Staněk v rozhovoru pro portál Info.cz.

„Mne to velmi překvapilo. Bývalý člen rady, který kandidoval znovu a nedostal se tam, psal i to, že už se zformulovala jasná opozice proti řediteli Dvořákovi, to jsou samozřejmě takové blbostí, to je klasická zášť,“ reagoval Veselý na jeden z dotazů diváků během vysílání on-line televize Xaver Live.

„Nové radní televize a její chod vůbec nezajímá. A polovina těch původních kolaboruje, protože na jaře budou obhajovat mandáty. Jednání Rady je nekonečná série kritiky vedení ČT a hlavně generálního ředitele. Hledá se cokoli, co by televizi poškodilo. Destrukce je cílem, podívejte se na výsledky hlasování. K důležitým tématům hlasují dva pro, tři proti a zbytek se zdrží. Sjednotí se jen na kroku proti generálnímu řediteli,“ míní Staněk.

Staněk v rozhovoru totiž obvinil Radu, že si s Českou televizí může nyní dělat, co chce, a obává se i odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. Některé radní dokonce obvinil z kolaborace v zájmu zachování svého mandátu.

Xaver ovšem popřel, že by Rada ČT usilovala o odvolání generálního ředitele Dvořáka. Podle něj to rozhodně není ve hře.

„Kdyby se chtěla formulovat opozice proti Dvořákovi, tak by se rada usnesla a dohodla a mohla ředitele Dvořáka odvolat už dávno. Není to vůbec ve hře,“ ujistil.

Kritika Drahoše

Vůči poslednímu rozhodnutí Rady se kriticky vyjádřil i senátor Jiří Drahoš. Ten uvedl, že k tomu došlo na politickou objednávku.

„Vypadá to, že právě začal útok na Českou televizi. Rada ČT bez varování odvolala odbornou dozorčí komisi, zkritizovala spolupráci s Člověkem v tísni a vyzvala ke sběru materiálů na ‚problematické redaktory‘. Veřejnoprávní média je samozřejmě nutné kontrolovat, nesmí to ale být na politickou objednávku. Už jednou jsme tu měli státní televizi jako hlásnou troubu režimu a já tuto dobu už opravdu nechci zažít!“ napsal ve čtvrtek senátor na svém Facebooku.

Proti tomu se ale ostře ohradil Xaver Veselý, jenž obvinil senátora ze lži a pohrozil mu trestním oznámením.

„Už mi ho začíná být líto. Ten už neví, co by udělal, aby si ho někdo všiml. Začíná to být už velmi smutný příběh,“ poznamenal radní. „Pan Drahoš lže, je to lhář, neférový člověk, manipulátor, a měl by za to nést důsledky,“ sdělil Veselý a podotkl, že Rada nekritizovala spolupráci s Člověkem v tísni.

„Není to pravda, nevěřte mu, je to lhář. Ověřte si to na zvukovém záznamu z Rady, prosím. Nic takové nezaznělo. Bylo jen řečeno, aby bylo uvedeno, s kým ČT spolupracuje. Pane Drahoši, pokud se díváte, tak nelžete lidem. Je mezi námi pár nešťastníků, kteří vás mohou brát vážně,“ vzkázal Veselý.

„Drahoš lže, člověk nikdy neví, kam strčí dráp, do veřejného života nepatří a k našemu velkému štěstí se nestal prezidentem, to už by bylo lepší, aby volby vyhrál nějaký vycvičený jezevčík, ten alespoň nelže,“ nebral si servítky radní a dodal: „Nechci ani to, kdy senátor, který rozhoduje o našich daních, aby byl lhář a neférový křivák, jako jste, pane Drahoši, bohužel vy.“

Popřel i to, že by Rada ČT vyzvala ke sběru materiálů na „problematické redaktory“. „Ředitel komunikace říkal, jak se o ČT televizi píše a hovoří v médiích, že ČT má seznam největších kritiků, přečetl je, a radní Matocha se zeptal, kdo jsou ty nejvíce kritizované osobnosti. Na to ředitel řekl, že takový seznam neexistuje,“ vysvětlil Xaver Veselý.

Na závěr Xaver Veselý oznámil, že hodlá podat na senátora trestní oznámení. Nejlepší by ale podle něj bylo, aby tak učinila Rada ČT.

„Na příští radě požádám předsedu Rady ČT pana Reného Kühna, jestli by se nemohlo postupovat společně a na takové křivé a neférové lidi podat trestní oznámení. Byl bych rád, kdyby to Rada ČT udělala. Jestli to odmítne, poradím se s právníkem a udělám to já sám,“ sdělil Xaver.

Kritika rozhodnutí Rady

Odvolání Dozorčí komise navrhla radní Hana Lipovská během posledního zasedání Rady ČT. Důvodem byly vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu rady.

„Na posledním zasedání Rady se projednával nákup pozemků pod budovou České televize v Ostravě, kdy z úst velké autority a prvotřídního ekonoma radního Kysilky zazněla slova, že ‚selhala dozorčí komise‘. Protože Radě vůbec nic nepředložila a nesdělila, jaké by byly právní dopady. Byli přesvědčení, že to jen tak projde,“ vysvětlil celou kauzu Xaver Veselý.

Pro odvolání hlasovalo deset radních z 13 přítomných. Zdržel se předseda René Kühn a proti hlasovali radní Martin Doktor a Zdeněk Šarapatka.

„Začal faktický puč v České televizi. Ve zbabělém ‚bezpečí nouzového stavu‘, tedy bez možnosti účasti veřejnosti, včera odvolala hlasovací mašina za ANO, nácky a bolševiky v Radě ČT dozorčí komisi ČT. Bez možnosti jakékoliv diskuze, bez jasného uvedení konkrétních důvodů,“ reagoval na rozhodnutí Šarapatka na svém Facebooku.

Proti této interpretaci se postavil další radní, a sice Pavel Matocha.

„Protože většina členů Rady ČT svým poradcům nevěřila, tak se rozhodla je vyměnit a naprostou většinou 10 hlasů ze 13 přítomných stávající DK odvolala. To je přece zcela srozumitelné a není to nic dramatického,“ vysvětlil hlasování Matocha.

Drahoše a další politiky, kteří kritizovali toto rozhodnutí, obvinil z nátlaku na radní ČT.

„Pikantní je, že právě politici, kteří nejvíce křičí, že hrozí politická likvidace ČT, jsou těmi, kteří se nejvíce snaží ovlivnit radní Rady ČT v jejich činnosti,“ poznamenal Matocha.