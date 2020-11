Prymula: V polovině prosince bude méně než tisíc nových případů denně. Pokud…!

V této souvislosti Prymula uvedl, že pokud by byla omezující určená pro boj proti zrušena, země by obratem začala zaznamenávat větší výskyt nemoci.

„Pokud si to prostým okem nahlédneme a spočítáme, tak pokud by vydržela síla opatření, která máme, tak v podstatě jsme schopni říci, že pod 1000 případů se dostaneme někdy kolem 14. prosince,“ prohlásil bývalý ministr zdravotnictví, který dodal, že nehledě na to, že se epidemie zpomaluje, tak není jasné, zdali se jedná o dostatečné tempo či nikoli.

Další host nedělní Partie televize Prima byl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ten uvedl, že současná opatření mají sílu epidemii zbrzdit, ale ne zastavit. Jeho úřad v minulosti usiloval o zpřísnění opatření. Prý se nedaří ochránit ohrožené skupiny obyvatel.

„Já bych chtěl poděkovat panu profesoru Prymulovi, který prosadil ta opatření, která zafungovala, takže se nenaplnily ty nejčernější scénáře. Za to vám nikdo nepoděkoval, takže já vám za to děkuji,“ prohlásil Kubek.

Kubek dále uvedl, že se bojí, že současný ministr zdravotnictví začne s rozvolňováním opatření příliš brzy a dodal, že z důvodu příliš malého testování úřady nemají objektivní pohled na míru epidemie v zemi.

V souvislosti s tím, že se podle údajů epidemie nyní šíří více po venkově, Kubek navrhl, aby po venkově jezdily testovací týmy, testovaly by i lidi na venkově, kteří se do testovacích míst ve městech často nedostanou. To ale úřadující ministr zdravotnictví údajně odmítl. „Protože by to bylo zbytečně drahé, ale takovouhle odpověď já prostě neberu. My testujeme nedostatečně, a proto nám vycházejí zkreslené údaje,“ prohlásil v pořadu Kubek.

Útok na Václava Klause

Kubek se také trefil do exprezidenta Václava Klause. Ten v minulosti odmítl nošení roušek a lidi ochotné je nosit označil za vítače migrantů a příznivce hluboké evropské integrace. Bývalého prezidenta označil za „slabomyslného“.

„Slabomyslná vyjádření pana Klause nemá smysl komentovat. Ten člověk škodil této zemi léta a teď, když už nemá politickou moc, tak alespoň poškozuje zdraví lidí,“ uvedl prezident České lékařské komory.

Sobota

Podle údajů zveřejněných na webových stránkách ministerstva zdravotnictví bylo za sobotu potvrzeno 4199 nových případů covidu-19. Jedná se tak o nárůst menší asi o tři a půl tisíce ve srovnání s minulým týdnem.

Momentálně se s nákazou potýká téměř 130 tisíc lidí, od jara se pak z nemoci vyléčilo přes 322 tisíc lidí. V současné době je v nemocnicích s covidem 7200 nemocných, volných je podle ministerstva 23 procent lůžek na odděleních anesteziologicko-resuscitační péče a jednotkách intenzivní péče. Co se týče úmrtí, pak od začátku pandemie v zemi zemřelo přes šest tisíc osob.