„Takže tady nebude Kalousek. Někomu bude chybět, někomu to bude dělat radost.“ Kalousek už nebude kandidovat do Sněmovny

V obsáhlém rozhovoru Kalousek promluvil také o tom, že věří, že se po volbách do Poslanecké sněmovny podaří ustavit vládu lídra ODS Petra Fialy – a to bez ANO, SPD a komunistů. Zároveň uvedl, že by nikdy nevolil Piráty, protože podle něj se ideově ještě nenašli.

„Pevně doufám, že se po volbách podaří ustavit vládu Petra Fialy bez ANO, bez SPD a bez komunistů. Nikdy bych Piráty nevolil. Myslím, že se ještě ideově nenašli. Jsou pro mě do značné míry velmi nečitelní v případě, že budou dělat vládní politiku, nikoliv opoziční. Nechci se do nich ale pouštět,“ uvedl v rozhovoru.

Následně poslanec uvedl, že nemá žádnou ambici, aby v takové vládě hrál nějakou roli. „Osobně bych si jako volič přál, aby koaliční vláda měla étos trochu new dealu. Aby to nebyla přehlídka zasloužilých stranických tváří. Mé expertní zázemí je k dispozici mé straně, trojkoalici i případné vládě. Ale nemám žádnou ambici na politickou pozici,“ říká.

Kalousek také uvedl, že má několik nápadů a představ, co bude dělat po politice. Zatím však nechtěl prozradit, o co jde.

Podle něj je každý nahraditelný, někomu prý může chybět, někdo zase bude mít radost. Zároveň poslanec Kalousek zatím nepřemýšlí o kandidatuře na Hrad.

„Každý je nahraditelný. Samozřejmě že jsem charakteristický poslanec. Takže tady nebude Kalousek. Někomu bude chybět, někomu to bude dělat radost. Jistě jsou poslanci, kteří když ze Sněmovny odejdou, nikdo si toho nevšimne. Až odejdu já, tak to bude znát. Někomu to bude líto, někdo z toho bude mít radost. To je asi všechno,“ uvedl.

Kalousek se také vyjádřil k vládní opozici a trojkoalici TOP 09, ODS a KDU-ČSL, která chce do sněmovních voleb jít společně.

„Dobře vím, že nemůžete mít stoprocentní důvěru ve svého partnera, ale ani k řadě svých spolustraníků. To tak prostě je. Důležitá je většinová vůle tří stran dát se dohromady a něco změnit. Že v těch stranách jsou někteří lidé, jimž nevěřím? Ti jsou v mé straně taky,“ uvedl.

Kalousek na pivu

Připomeňme, že Kalousek byl v úterý 3. listopadu přistižen v restauraci Hlučná samota, kde si dával pivo. Nehledě na to, že nepopíral skutečnost porušování vládních nařízení, uvedl, že v tom nevidí výrazný problém. Za zmínku stojí i to, že na konci minulého měsíce byl tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula spatřen v restauraci na pražském Vyšehradě. Vzhledem k tomu, že by restaurace podle vládního nařízení měly být uzavřené, tento incident v konečném důsledku vedl k rezignaci českého ministra. Za svůj přestupek byl Prymula hojně kritizován řadou opozičních politiků, a to právě včetně bývalého ministra financí a současného poslance Miroslava Kalouska.

Kalousek nejprve uvedl, že v restauraci Hlučná samota se stavil kvůli jídlu. V tom, že šel dovnitř uzavřené restaurace, i když výdejní okénko bylo otevřené, žádný problém nevidí. Stejně tak se nechal slyšet, že nepovažuje za podstatné ani to, že si uvnitř restaurace dal pivo.

Stál si také za tím, že mezi touto situací a incidentem s bývalým ministrem zdravotnictví Prymulou je podstatný rozdíl. Podle jeho slov šel Prymula do restaurace v době, kdy už bylo zavřeno výdejní okénko, což považuje za klíčové.

A pokud jde o konzumaci alkoholu na veřejnosti, která je také zakázána, Kalousek připustil, že může dostat pokutu. „Fajn, v takovém případě jsem zhřešil,“ přiznal tehdy svou vinu politik.