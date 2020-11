Lipovská na příkladu generála Petra Pavla poukázala na falešnost havlistů a pražských kavárníků

Hana Lipovská v rozhovoru pro CNN Prima News čelila otázce, zdali jí nevadí spolupráce s Janou Bobošíkovou, jež v minulosti kandidovala na post prezidenta země za KSČM. V této souvislosti to od ní schytal generál Petr Pavel.

„Jana Bobošíková nikdy nebyla členem Komunistické strany, a to ani KSČ, ani KSČM. Politici, kteří v KSČ byli a kariéru tam začali, jsou dnes naopak mnohdy prezentováni bezmála jako pilíře demokracie. Generál Pavel je brán řadou těch, kdo se hlásí k odkazu Václava Havla, jako pravý hrdina, jako muž na správném místně. Voják bytostně spojený s KSČ, voják Varšavské smlouvy. Vadí to? Nevadí to? A u Pavla Rychetského? Petra Pitharta? Vladimíra Dlouhého? Ano, Jana Bobošíková kandidovala za KSČM, čímž efektivně zamezila tomu, aby byl prezidentem zvolen americký občan Jan Švejnar,“ prohlásila ekonomka.

Jednou z otázek, na něž Hana Lipovská dále odpovídala, se věnovala i údajným povídačkám o tom, že je „koněm“ Jany Bobošíkové v Radě České televize. Ta si prý s Českou televizí i po dvaceti letech vyřizuje své účty po takzvané televizní krizi (spacákové revoluci) z roku 2000.

„Trpělivě vysvětluji, že takzvaná televizní krize, na kterou svým dotazem zřejmě narážíte, nebyla osobním bojem. Byl to společenský proces, při kterém zaměstnanci ČT pod ochranou některých politiků a s podporou ze zahraničí porušili řadu principů právního státu. A k té „prodloužené ruce“ – udivuje mě, že každý samostatně myslící člověk je ve veřejném prostoru považován za „něčí nástroj“, za kýmsi voděnou loutku,“ uvedla s tím, že ona byla po oznámení své kandidatury do Rady České televize nejdříve považována za „člověka Dominika Duky“, poté za „člověka Václava Klause“, a až poté za „prodlouženou ruku Jany Bobošíkové“.

V souvislost s jejím příchodem do Rady České televize Hana Lipovská uvedla, že ji překvapilo, že se nesetkala ani tak s mediálním lynčem, ale s politickým lynčem.

„Snaha některých senátorů zamezit samotné kandidatuře ukázala, že u nás s dodržováním demokratických principů není vše v pořádku,“ konstatovala v rozhovoru pro CNN Prima News.

Odvolání dozorčí komise ČT

Hana Lipovská navrhla kvůli výhradám odvolat dozorčí komisi České televize. Ta byla minulý týden ve středu odvolána. Ze záznamu jednání Rady České televize vyplývá, že vůči práci dozorčí komise vznikaly velké výhrady. Pro odvolání dozorčí komise hlasovalo 10 ze 13 členů Rady.