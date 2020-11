„Musíme se především umět bránit. Nestačí to jen kritizovat.“ Zeman o 17. listopadu, cenzuře a Koněvovi

Na začátku rozhovoru promluvil prezident Zeman o svém zdraví. Uvedl, že ortézu by mu měli sundat asi za 14 dní. Okomentoval i aktuální situaci spojenou s koronavirem. Konstatoval, že ač je to vše nepříjemné, v minulosti jsme zažili mnohem horší situace, než jsou ty nynější. Označil se za optimistu a věří, že epidemie skončí do pár měsíců.

Zeman se vrátil i ke zrušenému ceremoniálu udílení státních vyznamenání, který tradičně probíhá 28. října.

„Respektoval jsem doporučení tehdejšího ministra zdravotnictví, protože je dobré vážit si odborníků. Sám toho lituji, ale aspoň jsem to kompenzoval tím, že jsem nechal publikovat seznam vyznamenaných, byť si to vyznamenaní převezmou až 28. října 2021,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že si dnes připomínáme 31 let od sametové revoluce, prozradil prezident i to, jak bude on sám trávit sváteční den.

„Na jednom mítinku jsem kdysi dostal od jednoho uměleckého kováře krásný dvojsvícen, v jehož prostředku je vytepaná nádherná růže. Už minulý rok, jakož i letos, vždycky svícen zapálím a to bude moje vzpomínka na 17. listopad. Lidé, kteří se účastnili 17. listopadu, mohou s potěšením vzpomínat, zatímco lidé, kteří tam nebyli a teď to trapně dohání, se určitě budou motat na nejrůznějších shromážděních,“ míní.

Důležité je umět se bránit

Kritiky prezidenta nebyl uštědřen spolek Milion chvilek pro demokracii . „Myslím, že chvilkaři už jsou do značné míry trapní a neustále opakuji, že ve svobodné společnosti, to jest ve společnosti, kde jsou svobodné volby, měníme vládu na základě voleb a nikoli na základě podivných demonstrací,“ řekl.

Zeman okomentoval také cenzuru, která probíhá často ve virtuálním prostoru. Zmíněn byl například kardinál Duka, kterému byl na Twitteru zablokován na několik dní profil.

„Dlouhodobě vystupuji proti jakékoli cenzuře včetně cenzury internetu, což neznamená, že se všemi příspěvky na internetu souhlasím. To teď ale není podstatné,“ sdělil a dodal, že se vždy řídil Voltaiorovou zásadou - „nesouhlasím s vámi, ale udělám vše proto, abyste svůj názor mohl hlásat“.

Zeman vyjádřil také svůj postoj na občasné potlačování nějakých názorů na úkor jiných. Podle jeho slov je důležitá obrana. „Musíme se především umět bránit. Nestačí to jen kritizovat. (…) Když se nebudeme bránit tomu, že nám dvě husy počmárají pomník Winstona Churchilla nebo že pražský magistrát demontuje pomník maršála Koněva, osvoboditele Prahy i Osvětimi a nositele nejvyšší amerických, britských a dalších vyznamenání, tak nás ovládne Greta Thunbergová a další pubertální zjevy. Pubertou vůbec nemyslím věk, ale intelektuální kapacitu,“ uvedl.

Závěrem pak prezident uvedl, zda si myslí, že budou výsledky minulých třiceti let v minulosti smazány. Podle jeho slov není důvod k obavám.

„Co se tady budovalo a nikoli jen posledních 30 let, tady zůstává. Jsou to stroje, budovy, projekty, kvalifikovaní lidé, prostě všechno, co dělá reálnou ekonomiku, nikoli fiktivní či virtuální ekonomiku, tady zůstává. Nemyslím si, že je důvod obávat se, že se něco z toho zahodí,“ řekl.