Duka: Bez lidské svobody není důstojnost. Na co kardinál naráží?

Podle jeho slov, která publikoval na svých sociálních sítích, je člověku brána důstojnost, když je mu brána svoboda.

„Tak jako 17. listopadu 1989, kdykoliv v minulosti i dnes platí, že omezením svobody je člověku brána důstojnost, a že člověk bez plné lidské důstojnosti není svobodný,“ napsal na svém Facebooku.

Dále říká, že je špatné, že si určitá skupina lidí chce přisvojit odkaz 17. listopadu, jelikož šlo o celospolečenský proces.

„Považuji za velmi špatné, že vzniká debata, komu patří listopadový odkaz, že si ho někteří chtějí přisvojit pro sebe a své soukmenovce, a jiné od něj odehnat. Šlo tehdy o celospolečenský pohyb a celonárodní vystoupení. Je ovšem třeba přiznat každému, co jeho jest. Statečným statečnost, zlým zlobu,“ dodal Dominik Duka.

Národní třída

U příležitosti výročí sametové revoluce dnes na Národní třídu v Praze dorazilo mnoho politiků. Jedním z nich byl i bývalý prezident Václav Klaus. Neměl ale nasazenou roušku, měl ji pouze pod bradou. Nenasadil si ji ani při kontaktu s novináři. Záležitostí se nyní zabývá policie.

„Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu,“ uvedli na svých sociálních sítích policisté.

Policisté dnes dohlíží v centru metropole na klidný průběh oslav 17. listopadu a na oznámená shromáždění v této souvislosti. Z našich dosavadních poznatků nevyplývá, že by shromáždění měla být nějakým způsobem narušována a věříme v klidný průběh oslav. #policiepha pic.twitter.com/pQeNj2B1qm — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2020

​​Server iDnes.cz se pak dotazoval na další informace u pražských policistů. Ti se však ke konkrétním osobám vyjadřovat odmítli. „Ze zákona se nemůžeme vyjadřovat ke konkrétním osobám. Jako policie na místě můžeme dát pokutu do 10 tisíc korun nebo můžeme přestupek oznámit. V tomto případě jsme zvolili druhou variantu,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Nejedná se o první případ, kdy byl na veřejnosti bývalý prezident Václav Klaus viděn bez roušky. Podobně se zachoval i u připomínky 28. října před Obecním domem v Praze.

„Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za prvé to nepovažuje za chybu a za druhé považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal, co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat,“ uvedl pro ČTK.