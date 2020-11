V Praze se protestuje. Stovky lidí vystupují proti vládním opatřením

Akci pořádalo pořádalo Jedno společné české srdce za svobodu. Na pořádek dohlíželo několik desítek policistů a členové antikonfliktního týmu. Bezpečnostní složky ale nemusely zasahovat, protest byl mírný. Okolo 18 hodny se začali účastníci rozcházet.

Program akce

Akce proti vládním opatřením začala v 16 hodin na Václavském náměstí. Na místě zaznělo několik proslovů. „Máme ve státním znaku lva, ne ovci, tak se podle toho chovejme,“ citují česká média jednoho z řečníků.

Protestující se následně vydali směrem k Národní třídě. U Národního divadla se setkali s lidmi, jež čekali na vystoupení Anety Langerové. Ta z balkonu divadla zazpívala píseň Modlitba pro Martu.

Poté se průvod opět vrátil na Václavské náměstí, kde zazněla státní hymna. Demonstranti drželi v rukou české vlajky, ale i jiné transparenty, například s nápisy: „Už i viry jsou schopnější než vláda“, „Vláda plní plán Rockefellerovy nadace“, „My chceme chodit do školy, a ne sázet brambory“ nebo „Vlastizrádci! Demisi!“.

Policie informovala, že se akce obešla bez excesů. Na Václavském náměstí ale údajně zajistili několik lidí, kteří nedodržovali předepsané normy ohledně nošení ochrany dýchacích cest.

Pochodu se účastnili i některé osobnosti. Jednou z nich byl například zpěvák Daniel Hůlka.

Pokuta pro Václava Klause?

Bývalý prezident Václav Klaus se dnes zúčastnil vzpomínkové akce na Národní třídě u příležitosti 31. výročí sametové revoluce. Na rozdíl od ostatních politiků ale neměl zcela nasazenou roušku. Měl ji pouze pod bradou. Ochranu úst a nosu si nenasadil ani při kontaktu s novináři, věc řeší policie.

„Policisté na Národní třídě zadokumentovali několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu,“ uvedli na svém Twitteru policisté.

Nejedná se o první příležitost, kdy Václav Klaus neměl nasazenou roušku. Podobně se zachoval i u připomínky 28. října před Obecním domem v Praze. On sám to ale za chybu nepovažuje.

„Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak za prvé to nepovažuje za chybu a za druhé považoval bych za nedůstojné, kdybych dělal, co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat,“ prohlásil v této souvislosti Václav Klaus.

„Občané naší země, kteří by slavit měli, prožívají dnešní výročí zastrašeni a izolováni. Mnozí se zakrytými obličeji. Rozmáhá se strach a vzájemné podezírání. Je vynucováno, abychom byli poslušni chaotickým příkazů. Nutí nás věřit věcem, kterým věřit je nesmírně těžké,“ dodal.