BIS poškozuje ekonomické zájmy státu, Koudelka není dobrý manažer, uvedl Zeman. Promluvil i o opozici a Dukovanech

Jak vláda zvládá koronakrizi, proč podle Zemana opozice selhala a měl by být někdo vyřazen z tendru na dostavbu Dukovan? Prezident Miloš Zeman poskytl serveru Parlamentní listy rozhovor.

Prezident nejprve prozradil svůj názor na stav naší politické scény obecně v souvislosti s řešením koronakrize. Vládu označil za „lidi polem pracující“ stejně jako širokou veřejnost, zdravotníky, hasiče, policisty či vojáky. Opozice je zase podle něj „poštěkávající“, která neustále obviňuje vládu, ať udělá cokoliv – když chce vláda zavést zpřísnění, opozice chce rozvolňovat a naopak.

„Mohu říci, že v této koronavirové krizi opozice prostě selhala. Je mi to líto, protože jsem vždy říkal, že opozice je ostruha zaťatá do boku koně. Opozice, která má silnou alternativu, ale také silné vedoucí představitele, může být stejně užitečná jako vláda. Když se ovšem podívám na naši poštěkávající opozici, bohužel, bohužel, bohužel nic takového neexistuje,“ konstatoval.

Podle Zemana se občas vyskytla ze strany opozice nějaká pomoc, ale takových náznaků bylo velmi málo. Prezident uvedl, mu kritika ze strany opozice i společnosti na to, že vláda nejednala adekvátně a rychle, připadá nemístná.

„Když vezmeme v úvahu, že vláda uvolnila stovky miliard korun, což je právě rozpočtový deficit, na podporu ekonomiky, tak mně právě tato kritika připadá nemístná,“ míní.

Komunikační problém

Na druhou stranu zmínil, že pokud vláda měla nějaký problém, jednalo se o komunikaci. „Setkali jsme se s absolutně novou situací, někdy se stalo, že se určitá doporučení měnila za pochodu. Kdyby všichni, kdo se zabývali touto epidemií, byli geniální, tak by nedocházelo k tomu, čemu opozice říkala chaotismus. Byl bych zde ale velmi tolerantní, protože jsem na straně vlády naopak viděl maximální věcné nasazení. To, že jí vyčítám drobné komunikační chyby, je něco, co můžete brát jako přátelskou kritiku,“ řekl.

Vyloučil také spekulace o tom, že připravuje úřednickou vládu v čele s šéfem ČEZ Danielem Benešem. Konstatoval, že o úřednické vládě rozhodovat nebude, počká do voleb a vítěze pak jmenuje premiérem.

V Seznam Zprávách se totiž objevil článek, který zmiňoval právě tuto úřednickou vládu, a psalo se, že Zeman má chtít vyměnit vládu kvůli tendru na dostavbu Dukovan a zmínil opětovné varování BIS, aby byla tato zakázka svěřena Rusku nebo Číně. Na to zareagoval prezident kritikou Bezpečnostní informační služby.

„BIS má sice podle zákona chránit ekonomické zájmy státu, ale myslím si, že to vůbec nedělá. Naopak tyto ekonomické zájmy poškozuje. Můj názor je dlouhodobě stále stejný. Nechť se do tendru přihlásí kdokoli a nechť tento tendr vyhraje ten, kdo nabídne jednak nejlepší cenu a jednak nejlepší technické parametry. Kdyby v BIS byl alespoň jeden člověk, který trochu rozumí ekonomice, věděl by, že čím méně uchazečů, tím vyšší nabízená cena,“ konstatoval.

Zemanovo doporučení

Připomeňme, že Zeman opět odmítl návrh vlády na jmenování šéfa BIS Michala Koudelky generálem. A Zeman poskytl v rozhovoru podrobnosti s tím, že Koudelka není dobrý manažer.

„Panu premiérovi jsem předal avizovaný materiál, který se týká Michala Koudelky. Materiál má dokonce dvě fáze, jednu stručnou, jednu podrobnější, ale v zásadě společným jmenovatelem je tvrzení, že Michal Koudelka není dobrý manažer. Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi. Mohu říci, že je vypracoval člověk, který v BIS dlouhodobě a ve vysoké funkci pracoval,“ řekl.

Závěrem pak dodal, že poté, co v létě Koudelkovi skončí pětiletý mandát, sdělí zřejmě své doporučení, které podle jeho slov nebude ponechání Koudelky na další funkční období v čele BIS.