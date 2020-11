Šéf lidovců Jurečka zřejmě zapomněl na nařízení vlády: Na veřejnosti si dal pivo a fotku dal na Twitter

Na sociální síti zveřejnil Jurečka dvě fotky. Na první drží pivo v ruce, na té druhé se s ním vyfotil již on sám.

„Přiznám se, zašel jsem taky na pivo… I když na patníku, tak chutná po takové době skvěle,“ uvedl ke snímkům.

​Nutno podotknout, že fotka se na sociální síti sice dlouho neudržela, k dohledání na internetu nicméně stále je. Onen zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti platí již měsíc, a to od 14. října. Opatření platí do ukončení nouzového stavu, tedy do 20. listopadu, ten se však zřejmě prodlouží, jelikož to avizovala vláda.

Na jeho snímky se začaly objevovat mnohé reakce. Jurečku zřejmě na snímek upozornil novinář Petr Honzejk, který jeho původní příspěvek okomentoval slovy „zábavná soutěžní hra opozice“. Záhy poté však Jurečkův tweet zmizel. Svým komentářem novinář narážel na Miroslava Kalouska, který také porušil nařízení vlády, kdy si dal pivo v zavřené restauraci.

A Miroslav Kalousek z TOP 09 nezahálel a přispěl i svým komentářem.

„Dal jsem patnáct, ale to je vedlejší. Nevšiml jsem si ale, že pití piva na patníku z kelímku nějaké vládní opatření zakazuje. Je zakázáno ,konzumovat alkohol na veřejnosti‘. Je-li pivo nealkoholické, je vše v pořádku,“ uvedl Kalousek ve svém tweetu.

​Nutno podotknout, že tato argumentace se nelíbila některým uživatelům Twitteru. Ti totiž uváděli, že pokud by opravdu bylo pivo nealkoholické, proč Jurečka svůj tweet smazal a jednoduše nenapsal jen vysvětlení.

Politici a porušování opatření

Připomeňme, že při porušování opatření byl načapán jako první tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula s Miroslavem Faltýnkem. Ti se stali hlavními účastníky skandálu, když je v říjnu reportéři deníku Blesk přistihli, jak byli v restauraci, která ale měla být podle vládních nařízení zavřená. Na místě byli s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.

Po této kauze český premiér Andrej Babiš Prymulu vyzval k rezignaci. Ten však rezignovat odmítl, ale pak uvedl, že odejde až ve chvíli, kdy bude možné resort předat nástupci. Ve funkci jej tedy následně nahradil český lékař Jan Blatný.

Miroslava Kalouska pak načapali reportéři Radiožurnálu, jak odcházel z uzavřené restaurace. Kalousek nejprve uvedl, že v restauraci Hlučná samota byl kvůli jídlu. V tom, že šel dovnitř uzavřené restaurace, i když výdejní okénko bylo otevřené, žádný problém nevidí. Následně se však za svůj čin veřejně omluvil. Nutno podotknout, že Kalousek předtím hojně kritizoval přestupek bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.