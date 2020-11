Xaver se vyjádřil k demonstraci na obranu České televize: Smoljaku, Hilšere, Drahoši, jste profesionální lháři

Na Kavčích horách proběhla v den výročí 17. listopadu demonstrace na obranu České televize. Právě ta neunikla členovi Rady ČT Lubošovi Xaverovi Veselému, který jí věnoval mimořádný stream na YouTube, kde objasnil, co je pravda a co lež.

Ve videu zmiňuje, že demonstrace na obranu nezávislosti ČT se jej velmi úzce týká. Dodává, že ČT se stává prostředkem politického boje. Jisté překvapení u něj vzbudil fakt, že se před budovou České televize sešli i senátoři Marek Hilšer a David Smoljak.

Za směšná označil Xaver slova o ohrožení nezávislosti ČT jen kvůli tomu, že Rada ČT odvolala svůj poradní orgán, což byla dozorčí rada. Ve svém videu tak vysvětlil, jak došlo vůbec k odvolání dozorčí komise. Podle jeho slov o odvolání dozorčí komise se na radě mluvilo již dlouho, konkrétně od první dne, kdy do Rady ČR nastoupil.

Následně se Xaver pustil do kritiky senátorů, kteří se na stranu radních ČT vyjadřují negativně.

„Kde jste byli v tu chvíli, Smoljaku, Hilšere? Kde jste byl, senátore Drahoši, vy lháři a křiváku? Tenkrát jste nechtěli ochránit nezávislost ČT, vy pokrytci? Na co jste čekali? Až bude záminka? Až přijde paní Lipovská, která se toho nebude bát a řekne věci nahlas?“ ptal se.

Smoljak podle jeho slov před Kavčími horami řekl, že „Rada ČT odvolala komisi, není to šokující, ale že se tak stalo v předvečer schvalování rozpočtu ČT, zřejmě v rozporu se zákonem, a staví to věc do úplně jiného světla“. Jak vzápětí uvedl, Smoljak se podle Xavera pletl.

„Co je to za blábol, Smoljaku? Rozpočet ČT se bude schvalovat na příští radě! V příštích dnech a týdnech. Proboha, alespoň se informujte. To je katastrofa, jak vám můžeme věřit?“ tvrdil ve videu.

„Já vám řeknu, jaká likvidátorka je to, abyste neumřel hloupý! ČT za ředitele Dvořáka prodělává stovky milionů korun rok co rok! Bere z fondu koncesionářských poplatků, který tam zanechal ředitel Janeček. Dva tři roky tímto tempem, a ČT bude v minusu. Když se Lipovská ptá, že se musí šetřit, tomu říkáte likvidátorka?“ dotazuje se.

Ve svém projevu se zastal také radní Hany Lipovské, kterou zástupce iniciativy Vraťte nám stát! Václav Němec označil za „likvidátorku“.

Smoljak s Němcem také uváděli, že radní účelově šikanují vedení České televize a mají prý prosazovat rozhodnutí, která jsou pro fungování ČT destruktivní, a útočí na nepohodlné redaktory.

„Smoljaku, stálo by za to být konkrétní, neřekl jste jediný případ, kdy rada prosadila něco, co je pro fungování destruktivní. Jen jste blábolil. Neuvedl jste ani jeden útok na nepohodlného redaktora,“ řekl.

Profesionální lháři

„Smoljaku, Hilšere, Drahoši, jste profesionální lháři, slyšeli jsme před volbami, jak chceme změnit atmosféru společnosti a její rozdělování. Nepřiléváte spíše olej do ohně?“ nešetřil kritikou.

A jeho názor nechyběl ani na známé pořady České televize. „Copak Václav Moravec si v pořadu nemůže dělat, co chce, každou neděli? Fridrichová v pořadu 168 hodin si nedělá, co chce? Reportéři si netočí kritické reportáže? To poslední, co by člen rady dělal, je, že by do toho zasahoval,“ vyjádřil svůj postoj.

V neposlední řadě uvedl, že s kolegy z XTV by chtěl uspořádat debatu a Smoljaka s Hilšerem by do diskuse přizval.

„Je to to jediné, co mohu dělat. Proti aktuální radě se šikuje parta lidí. Budeme potřebovat pomoc. Nenechám to bez povšimnutí. Byla by chyba boj vzdávat. Podpořte, co dělá Lipovská, dá se jí věřit,“ dodal.

Závěrem podotkl, že je přesvědčen, že se bojuje za dobrou věc. Nezávislost České televize nemá být ohrožena, jelikož ji garantuje zákon, dodal. „Nevěřte lidem, kteří lžou,“ uzavřel.