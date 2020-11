„Kdo půjde nakupovat večer, tak spacák s sebou.“ Nová pravidla pro obchody rozzuřila poslance i veřejnost

Poslankyně a spoluzakladatelka hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková neskrývá svou nespokojenost s novým pravidly, která se týkají fungování obchodů. Na Facebooku připomněla, že v neděli je všude zavřeno, a tak lidé podle jejích slov „berou útokem” otevřené benzinové pumpy.

„Malé prodejny jsou už několik týdnů povinně zavřené, takže se všichni houfují v supermarketech. Nadnárodní́ korporace profitují, naši živnostnici a malé firmy krachují... a to není zdaleka vše!“ neskrývá své rozhořčení politička.

Poté přichází se spoustou otázek, které se týkají nových pravidel.

„Od dnešního dne bude muset mít člověk v obchodě kolem sebe prostor 15 metrů čtverečních? Kdo to bude hlídat a měřit? Budou snad prodavačky malovat křídou na zem daný prostor? Nebo stát s metrem či lopatou na dodržení rozestupu? Někdo se tu dočista zbláznil, ale já to tedy opravdu nejsem!“ píše Zahradníková.

Poté připomněla, že otevírací doba se prodlouží do 21 hodin, zároveň ale stejné ve hodině začíná platit zákaz vycházení.

„To jako budou lidé muset, pokud tedy vyrazí na nákup krátce před devátou večerní, přespávat mezi zeleninou a pečivem? Nebo chodit se psy?“ pokračuje ve svých dotazech politička.

V příspěvku spoluzakladatelky Trikolóry nechybí ani výzvy.

„Otevřete malé provozovny! Nedovolme ničení českých živnostníků a malých a středních firem! Při čtení zpráv a mailů od zoufalých lidí, kteří už ‚nemají kde brát´ jsem čím dál víc naštvaná!“ uvedla autorka příspěvku.

Dotyčná omezení znepokojují spoustu lidí, mezi nimi je majitel libereckého pekařství a poslanec za vládní hnutí ANO Jiří Bláha.

Ten považuje nová pravidla pro obchody za likvidační vůči malým prodejnám. Pokud v nich musí mít každý zákazník pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních, tak pro většinu prodejen Bláhy to znamená maximálně tři až čtyři zákazníky.

„Když ostatní zákazníci budou stát venku a okolo půjde další zákazník, dovedete si představit, co udělá. Půjde dál a nezastaví se,“ uvedl majitel pekařství pro ČTK.

Dodal, že se to snaží řešit prostřednictvím prodavaček, ale je to složité.

„Každá prodejna jede na nějakých 70 procent obvyklého výkonu, někde dokonce jen 60. A teď si představte, že tam dáte o člověka navíc, když si na sebe není schopna vydělat. A tím, že je prodejna otevřená, tak na ni nedostaneme vůbec nic (podpora státu),“ zdůraznil Bláha.

Doplnil ze svých podnikatelských zkušeností, že v jeho obchodech zákazník odchází do dvou minut.

„Osobně si myslím, že by se malé prodejny měly řešit individuálně. To znamená udělat pravidlo třeba deset metrů čtverečních na jednoho zákazníka a mohlo by to fungovat úplně skvěle,“ popsal svou vizi majitel pekařství.

Sledující Facebooku nezůstali stranou a vyslovili svůj názor ohledně pravidel v obchodech.

„Každým novým nařízením si myslím, že už nemůže přijít nic horšího, a ejhle opět mě překvapí a vymyslí ještě větší omezení, která mě vytočí neskutečně!!“ napsala Renata Remešová.

„Jak za socialismu, když jsme tak v 75-85 čekali ve čtvrtek na to, kdy dovezou maso či na Vánoce kapry,“ poznamenal uživatel Ivan Ivan.

„Kdo půjde nakupovat večer, tak spacák s sebou, protože pokud tam bude do zavíračky, tak už nesmí ven,“ doporučila Kristýna Krbová.

Zmiňme, že v souvislosti s komplikovanou situací v obchodech vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) Blesk Zprávám řekl, že vládě v pátek navrhne, aby při přechodu do 4. stupně rizika nákazy mohly obchody v neděli zase otevřít a zvýšil se v nich limit na dva lidi na 15 metrů čtverečních.